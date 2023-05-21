Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, son dönemeçte rehavete yer olmadığının altını çizerek, “Bu dengesi bozulmuş, gözü koltuktan başka bir şeyi görmeyenlerin halini 14 Mayıs gecesi gördük. Televizyon ekranlarında oynadıkları ‘kazandık’ tiyatrosunu hep birlikte takip ettik. Sandığın rengi belli oldukça yalanları ortaya çıktı. Manipülasyon yapmak istedikleri belli oldu” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon Güney Çevre Yolu şantiyesinde basın açıklaması yaptı. Bakan Adil Karaismailoğlu “Vatan sevgisi, vatandaşlık bilinci son derece yüksek olan Trabzon, bir kez daha Cumhurbaşkanımızın ve Cumhur İttifakı’nın yanında olduğunu gösterdi. Sandıkta açık ara farkla ‘bağımsız, bölünmez ve müreffeh Türkiye’ dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde de çoğunluğu Cumhur İttifakı’na vererek bize ve ittifakımıza güvendiğini, inandığını, geleceğini burada gördüğünü teyit etti. Sırada 28 Mayıs’ta yazacağımız destan var. Trabzon rehavete kapılmayacak. Geleceğimizin teminatı için oyunu verecek. Sandığını bekleyecek” ifadelerini kullandı.

Güney Çevre Yolu’nun temelini 1 Mayıs’ta attıklarını hatırlatan Karaismailoğlu, “Doğu Karadeniz’in en büyük kenti konumundaki Trabzon’umuzun şehir içi ve transit trafiğini düzenlemek için projelendirdiğimiz Güney Çevre Yolu toplam 44 kilometre uzunluğunda, 31 metre genişliğinde, 2x3 şeritli, bölünmüş yol standardında yapacağız. Güney Çevre Yolu, Trabzon şehir merkezini güneyden çevreleyecek şekilde, Çarşıbaşı-Akçaabat Devlet Yolu ayrımı ile Arsin Devlet Yolu arasında inşa etmeye başladık. Üç kısım halinde hayata geçireceğimiz çevre yolunun ilk aşaması olan 16,5 kilometre uzunluğundaki 1. kısmında yapım çalışmalarına başlamıştık. Şu anda Güney Çevre Yolu’muzun Karadeniz Sahil Yolu’ndan ayrıldığı proje başında T-1 tüneli portaline ulaşabilmek için kazı ve destek çalışmalarını sürdürüyoruz. Bu ilk kısım Akçakale’den ayrılıp, mevcut sahil yolunun güneyinden, Kavaklı ve Düzköy’ün kuzeyinden geçerek Sera Gölü Kavşağı’nda son bulacak. Sera Gölü Kavşağı’ndan Karadeniz Sahil Yolu’nun Yıldızlı Yonca Kavşağı’na ve Kanuni Bulvarı’na bağlanacak. Birinci kısımda toplam uzunluğu 14,5 kilometre olan 7 çift tüp tünel ve 968 metre uzunluğunda 7 viyadük bulunuyor. Çevre yolunun 16,5 ile 22,5 kilometreleri arasında kalan 6 kilometrelik tünel, 2. kısmındaysa; toplam 4 bin 550 metre uzunluğunda 2 çift tüplü tünel ile 380 metrelik 2 viyadük; 22,5 ile 44 kilometreleri arasında kalan 21,5 kilometrelik 3. kısmındaysa toplam 16 bin 840 metre uzunluğunda 6 çift tüplü tünel ve 750 metrelik 5 viyadük yer alacak. 44 kilometreden oluşan Güney Çevre Yolu’nun 36 kilometresi 15 tünelle, 2 kilometresi ise 14 viyadükle geçilecek. Proje sayesinde; Karadeniz Sahil Yolu’nun Akçaabat-Arsin arasında kalan kesiminde şehir içi ve transit trafiği birbirinden ayıracağız” diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, 21 yıldır milletle bir olduklarının altını çizerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Vatanımızı en iyi hizmetlerle donatmak için canla başla çalışıyoruz ama görüyoruz ki; millete giden hizmetten rahatsız olanlar var. Ülkemize çağ atlatan, istihdamı, ticareti, turizmi canlandıran her projemize saldıranlar var, yüreğinde koltuk sevdasından başka bir şey taşımayanlar karşımızda millet bu oyunu bozdu. Trabzonlular; 14 Mayıs’ta ciddi bir katılımla sandığa gitti ve vatanseverlik nedir tüm dünyaya gösterdi. Mukaddes emaneti yeniden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve Cumhur İttifakı’na verme yönünde irade gösterdi. Trabzonlular; ‘durmak yok; istikrara, gelişmeye, kalkınmaya devam’ dedi. ‘Yola, doğru adamla devam’ dedi. Bu bizim için ayrı bir gurur kaynağı oldu. Unutmamalıyız ki seçimler bitmedi. Bu son dönemeçte rehavete yer yok. 14 Mayıs’ta ‘durmak yok’ dedik. 28 Mayıs’ta da Cumhurbaşkanımız için gür bir sesle yola devam diyeceğiz. Trabzon’dan Cumhurbaşkanımıza rekor destek vereceğiz. Dosta, düşmana Türkiye emin ellerde diyeceğiz. Çünkü bu çok kritik bir seçimdir.”

Bakan Karaismailoğlu, seçim akşamında yaşananları da şöyle değerlendirdi:

“Bu dengesi bozulmuş, gözü koltuktan başka bir şeyi görmeyenlerin halini 14 Mayıs gecesi gördük. Televizyon ekranlarında oynadıkları ‘kazandık’ tiyatrosunu hep birlikte takip ettik. Sandığın rengi belli oldukça yalanları ortaya çıktı. Manipülasyon yapmak istedikleri belli oldu. Buna rağmen, yanlış yönlendirdikleri seçmenlerinden de kamuoyundan da özür dilemediler. Bunlar kendi oyunlarının içine batmışken 14 Mayıs’ta milletimiz biz kez daha, ‘dualarımız, rüyalarımız, umutlarımız Recep Tayyip Erdoğan’la’ dedi. İkinci turda sesimiz daha da gür çıkacak. 28 Mayıs’ta Cumhurbaşkanımıza verilen destek daha da çok artacak. Trabzon, bağımsız, bölünmez ve müreffeh Türkiye için; Türkiye Yüzyılı için bir kez daha gür bir sesle liderimiz Recep Tayyip Erdoğan diyecek. Kazandıklarımızı koruyacak ve inşallah daha da yükselteceğiz. Ülkemizi terör örgütlerinin oyuncağı haline getirmeye çalışanların yüzüne sandık sonuçlarını çarpacağız. ‘Biz biriz, bizi bölemezsiniz, terör örgütlerini içimize sokamazsınız, bizi Batı’ya oyuncak edemezsiniz’ diyeceğiz. Çünkü biz Trabzon’uz, çünkü biz Türkiye’yiz diyeceğiz. Enerjimiz, heyecanımız ve inancımız tam.”