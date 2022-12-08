Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ’’Rize-Artvin Havalimanı 3 milyon metrekarelik dolgu alanına yapılmış bir projedir. 14 Mayıs’tan bu yana 450 bin vatandaşımız bu havalimanını kullandı. Bakanlık olarak Kadıköy-Kartal-Pendik arasındaki yolculuğu Sabiha Gökçen’e kadar tamamlayarak önemli bir aksı tamamlamış olduk’’ dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ’’Rize-Artvin Havalimanı 3 milyon metrekarelik dolgu alanına yapılmış bir projedir. 14 Mayıs’tan bu yana 450 bin vatandaşımız bu havalimanını kullandı. Bakanlık olarak Kadıköy-Kartal-Pendik arasındaki yolculuğu Sabiha Gökçen’e kadar tamamlayarak önemli bir aksı tamamlamış olduk’’ dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Turkuvaz Medya Center’da gerçekleşen Türkiye 2023 Zirvesi - Para Sohbetleri programına katıldı. Bakan Karaismailoğlu, Türkiye’de son 20 yılda yapılan ve yapımı devam eden projelerle ilgili bilgi verirken, ulaştırmanın bütün sektörlerin dinamosu olduğunu belirtti. Ulaştırmada yapılan projelerle ilgili rakamları da paylaşan Bakan Karaismailoğlu, ’’Marmaray’ı günde 670 bin kişi kullanıyor. Rize-Artvin Havalimanı’nı 450 bin kişi kullandı. 80 bin araç bugün Osmangazi Köprüsü’nden geçiyor. Yapmış olduğumuz projeler ülkenin ihracatının artmasına, büyüme rakamlarının artmasına etki ediyor’’ dedi.

Bakan Karaismailoğlu, ’’Ulaştırma bütün sektörlerin dinamosu. Bir bölgeye 1 birim ulaştırma yatırımı yaptığınızda bunun 10 katı üretime etkiniz oluyor. 6 katı milli gelire etkiniz oluyor. Son 20 yılda yaptığımız yatırımlar sayesinde ihracat rekorlarını görüyoruz. Büyüme rakamları görüyoruz. Bunların arkasında çok büyük bir devlet aklı var. Dünyanın en büyük 10 ekonomisine girmek için çalışıyoruz’’ dedi.

’’20 yılda 183 milyar dolarlık yatırım yaptık’’

Son 20 yılda yapılan yatırımlarla ilgili konuşan Bakan Karaismailoğlu, ’’183 milyar dolarlık yatırımı son 20 yılda yaptık. Hedeflerimiz doğrultusunda yatırımlarımızı yaptık. 6 bin kilometre olan bölünmüş yol ağımızı bugün 29 bin kilometreye çıkarttık. Bu yaptığımız yatırımlar üretime, istihdama ve tarıma da yansıdı’’ ifadelerini kullandı.

Yerli milli uydu 2023 yılında uzaya fırlatılıyor

Türkiye’nin uzaydaki etkinliğinden de bahseden Bakan Karaismailoğlu, ’’19 Aralık 2021 tarihinde TÜRKSAT 5B uydumuzu uzaya fırlattık. 5A uydumuzu aynı yıl uzaya fırlatmıştık. Gelişen trendleri takip diyoruz. Elektrikli araçlar, otonom sistemler, dijitalleşme her zaman gündemimizde. TURKSAT 6A yerli milli uydumuzu önümüzdeki yıl uzaya fırlatacağız. Cumhuriyetimizin 100. Yılında TÜRKSAT 6A uydumuz uzayda olacak’’ şeklinde konuştu.

’’Çanakkale Köprüsü’nün 1 yıl erken bitirilmesinin ekonomiye katkısı 410 milyon dolar’’

Erken bitirilen projelerin ekonomiye katkısından bahseden Bakan Karaismailoğlu, ’’ Bolu Dağı Tüneli’nin 1 yıl kullanılmamasının Türkiye ekonomisine zararı yılda 400 milyon dolar. Tünel zamanında kullanılamadığı için daha fazla zaman daha fazla yakıt harcandı. Çanakkale Köprüsü ise 5 yılda bitirilmesi öngörülürken 4 yılda bitirildi. Bu projenin 1 yıl erken bitirilmesinin ülke ekonomisine katkısı da 410 milyon dolardır’’ diye konuştu.

’’Rize-Artvin Havalimanı’nı 14 Mayıs’tan bugüne kadar 450 bin kişi kullandı’’

Bakan Karaismailoğlu, ’’Rize - Artvin Havalimanı 3 milyon metrekarelik dolgu alanına yapılmış bir projedir. 14 Mayıs’tan bu yana 450 bin vatandaşımız bu havalimanını kullandı. Bakanlık olarak Kadıköy-Kartal- Pendik arasındaki yolculuğu Sabiha Gökçen’e kadar tamamlayarak önemli bir aksı tamamlamış olduk’’ dedi.