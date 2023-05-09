Ulaştırma ve Altyapı Bakanı AK Parti Trabzon milletvekili adayı Adil Karaismailoğlu, teröristleri bu ülkeden kolay def etmediklerini vurgulayarak, “Şimdi dağın başından işaret gösteriyorlar ve desteklediklerini açık açık beyan ediyorlar. Onlardan da hiç ses çıkmıyor. Biz teröristlerle beraber değiliz de demiyorlar. PKK terör örgütüdür demeye korkuyorlar" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı AK Parti Trabzon milletvekili adayı Adil Karaismailoğlu, Köprübaşı ilçesinde esnafı ziyaret etti, taleplerini dinledi. Seçim sürecinde sık sık Togg kullanan Bakan Karaismailoğlu bu kez ise bir esnaf tarafından yapılan ahşap otomobile bindi, ilçede kısa bir gezinti yaptı.

Daha sonra ilçe belediyesinde muhtarlarla buluşan Karaismailoğlu, muhtarları en önemli çalışma arkadaşları olarak gördüklerini kaydetti. 14 Mayıs seçiminin önemine dikkati çeken Karaismailoğlu, "Bu Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli seçimidir. Bakın 2 tane aday var. Yıllardır Türkiye için 21 yıldır canını dişine takıp, vatandaşıyla beraber olan ve vatandaşına yaptığı hizmetleri ortada olan dünyanın gözde ülkelerinden bir tanesi haline getirdiği Türkiye’nin lideri Cumhurbaşkanımız ama maalesef karşı tarafta bütün Türkiye düşmanlarının da desteklediği bir ittifak var. O yüzden 2 şeyi ayırt etmemiz lazım. O yüzden her bir oy bir oydur" diye konuştu.

Yıllarca çok bedeller ödediklerine işaret eden Karaismailoğlu, 21 yıldır sağlanan huzur ve güven ortamında Türkiye’de yapılan işleri ve projelerin konuşulabildiğini söyledi. “Allah göstermesin karşımızdaki Türkiye düşmanlarına verilecek bir fırsatta bizim gündemimiz ne hale gelebilir siz de tahmin edebiliyorsunuz" diyen Karaismailoğlu, Türkiye’nin artık daha büyük düşündüğünü belirtti.

Bakan Karaismailoğlu, “Artık Türkiye, dünyanın neresinde bir sorun varsa Türkiye’nin görüşü nedir diye aranılan bir ülke haline geldi. İşte bunlar güçlü lider ve güçlü kadrolara sayesinde oluyor. Tabi ki bu kazandıklarımızın daha üzerine koymak için de büyük hedefler yaptık. O hedefler doğrultusunda bütün planlarımız yaptık. Artık Türkiye, bundan sonra 20 yılını, 50 yılını planlar hale geldi" dedi.

"Karşımızdakilere bakar mısınız?" diye soran Bakan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Biz bu teröristleri bu ülkeden kolay mı def ettik, boşuna mı def ettik. Şimdi dağın başından işaret gösteriyorlar ve desteklediklerini açık açık beyan ediyorlar. Onlardan da hiç ses çıkmıyor. Biz teröristlerle beraber değiliz de demiyorlar. PKK terör örgütüdür demeye korkuyorlar. Böyle bir şey olabilir mi. Öyle bir günlere geldik ki bu ülkede terörle bağlantılı kişilerin bakan olabileceğini konuşur hale geldik. Bunları ağza almak bile insanı ürkütüyor. Uyanık olmamız gerekiyor. Bir oy, bir oydur. Sarılacağız birbirimize"