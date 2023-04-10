Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman merkez ve ilçelerindeki konteyner ve prefabrik evlerde 11 binin üstünde depremzedenin barındığını açıkladı.

Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi K-1 konteynır kentte incelemelerde bulanan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, burada bulunan depremzedelerle bir araya geldi. Depremzedelerle bir süre sohbet eden ve onların taleplerini alıp sorun ve sıkıntılarını dinleyen Karaismailoğlu, daha sonra açıklamalarda bulundu.

Depremin ilk gününden itibaren Adıyaman’da birlik ve dayanışma ruhunu inşa ettiklerini söyleyen Bakan Karaismailoğlu, “Adıyaman’ımızın, ülkemizin en ihtiyaç duyduğu zamanda gösterdiğimiz bu birlik, hepimize en büyük destek oldu. Bu sayede gittikçe daha da güçlendik. Bu sayede afetin ilk gününde başlattığımız çalışmalarımızı aynı titizlikle sürdürüyoruz. Bildiğiniz gibi hasarlı binaların yıkılması ve enkazların kaldırılması için çalışırken, diğer yandan altyapı ve yeniden inşa çalışmalarını yürütüyoruz. Cumhurbaşkanı’mızın teşrifleriyle depremzede kardeşlerimizin kalıcı yuvalarının temelini attık. Hızlıca herkesi konteyner ve prefabrik kentlere taşımak, kalıcı konutlar yapılana kadar buralarda daha düzenli bir hayat sunmak için büyük çaba sarf ediyoruz. Su, elektrik, kanalizasyon, internet gibi tüm altyapısıyla vatandaşlarımızı rahat ettirecek geçici barınma ve yaşam alanlarını yaygınlaştırıyoruz. Depremden etkilenen tüm şehirlerimizde konteyner ve prefabrik kent kurma çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Tüm illerimizi, bölgemizi yeniden bayındır kılmak ve ihya etmek için ilk andan itibaren gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Felaketin yaralarını hızla sardığımız bu günlerde, aynı zamanda umut dolu, aydınlık yarınların da temelini atıyoruz. Adıyaman Merkez ve ilçelerindeki konteyner ve prefabrik evlerde 2 bin 600 ailemizle 11 bin in üstünde Adıyamanlı kardeşimiz barınıyor. Bu sayılar elbette gün geçtikçe daha da artacak, böylece hayatın hızla normal akışına dönmeye başladığına şahit olacağız. Geleceğe ışık tutan, çok daha güçlü ve gelişmiş bir Adıyaman kuracağız. Bölgemizin, insanımızın derdi, sıkıntısı bitene kadar da durmayacağız. Afetin ilk gününden itibaren buradayız. Adıyaman’ımızı ve tüm afet bölgemizi yeniden bayındır kılana kadar da burada, kardeşlerimizin yanında olacağız. Umudumuz büyük, kendimize ve milletimize güvenimiz tam. Bugüne kadar neyin sözünü verdiysek yaptık. Acılarımızı bir an evvel dindirmek için eskiyi yerine getirmenin ötesine geçeceğiz. Bölgemizin kültürel özelliklerini taşıyan yapılarıyla, sosyal donatılarıyla, yeşil alanlarıyla Adıyamanlılara layık bir şehir inşa edeceğiz. Deprem felaketinin vurduğu illerimizde yaşamı tekrar ihya ederken, bölgeyi kısa sürede Türkiye’nin parlayan yıldızı haline getireceğiz. AFAD personellerimiz, bakanlıktaki arkadaşlarımız, Kızılay’ımız, valiliklerimiz, jandarma, emniyet, karayolları, silahlı kuvvetler, bizler daha doğrusu topyekun canla başla çalışıyoruz. Yaşadığımız bu acı günleri birlikte tarihe gömeceğiz. Açılan yaraları hızla iyileştireceğiz. Çok daha güçlü ve gelişmiş şehirler kuracağız. Bir yandan bütünsel kalkınmamıza katkı sağlarken, bir yandan da ülkemizin afet direncini geliştireceğiz. Devlet ve millet omuz omuza duruşumuzu sürdürecek, tüm güçlükleri aşacağız. Afetin ardından deprem bölgesindeki çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam ederken, Türkiye genelinde yapımları devam eden tüm projelerimizde de çalışmalarımızı başarıyla sürdürüyoruz. Cumartesi günü cumhurbaşkanımızın da katılımlarıyla Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı’mızı açtık. Bunlar dışında önümüzdeki günlerde Ankara, AKM-GAR -Kızılay Metrosu, Ankara-Kırıkkale-Yozgat- Sivas Hızlı Tren Hattı, Trabzon Zigana Tüneli, Antalya Demirkapı Tüneli, Tunceli Singeç Köprüsü, Uşak Çevre Yolu gibi önümüzdeki günlerde açacağımız nice dev hizmet ve eser de sırasını bekliyor. Bu eserlerimizi ve daha nicelerini çok yakında milletimizin istifadesine sunacak, ülkemizin kalkınmasına katma değer sağlamayı sürdüreceğiz. Kısacası 81 ilimiz kazanacak, Türkiye kazanacak” diye konuştu.