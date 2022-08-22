Ankara’da açılan “Demir Kanatların Objektifinden” isimli fotoğraf sergisinde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Kazalar yol kusurundan kaynaklı kazalar değil” dedi.

Ankara’da açılan “Demir Kanatların Objektifinden” isimli fotoğraf sergisinde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Kazalar yol kusurundan kaynaklı kazalar değil” dedi.

Ankara’da “Demir Kanatların Objektifinden” sergisinin açılışının hemen ardından konuşan Karaismailoğlu, hafta sonu yaşanan kazalarla ilgili açıklamada bulundu. Karaismailoğlu, hafta sonu yaşanan kazaların sürücü ve araç kaynaklı olduğunu belirtti.

“Bu kazalar yol kusurundan kaynaklı kazalar değil”

Sergi açılışının hemen ardından konuşan İsmailoğlu, kazaların yaşanmaması için özverili bir çalışma yapıldığını belirterek, “Hafta sonu yaşamış olduğumuz kazalar bizi derinden üzdü. 28 bin 700 kilometre bölünmüş yol ağını çıkarmamızın nedeni bu güveni yolları inşa etmekti ve son derece başarılı olduk bu konuda. Kazalar bizi derinden yaraladı. Bu kazalar yol kusurundan kaynaklı kazalar değil. İnceleme, araştırma ve soruşturmalar devam ediyor; sonucunda bunlar açığa çıkacaktır” ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu konuşmasının devamında bölgede var olan çalışmanın hızlandırılacağını belirterek, “Bu bölgede de uzun vadeli bir çevre yolu çalışmamız vardı zaten bunu hızlandıracağız öyle gözüküyor. Türkiye’nin her tarafında 5 bine yakın şantiyede 700 bin tane çalışma arkadaşımız ve vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmak, daha güvenli seyahat etmesi için yoğun bir çalışmamız var” diye konuştu.