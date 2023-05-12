Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ocak-Nisan döneminde havalimanlarında ağırlanan yolcu sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32.4 artarak 54 milyon 679 bine ulaştığını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Nisan ayında uçak trafiğinin iç hatlarda yüzde 9 artarak 66 bin 415’e, dış hatlarda yüzde 25 artışla 59 bin 661’e yükseldiğini kaydetti. Üst geçişlerle birlikte toplam uçak trafiğinin yüzde 17.4 artarak 163 bin 804 olduğunu belirten Karaismailoğlu, “Havalimanlarımızda iç hat yolcu trafiği 7 milyon 61 bin, dış hat yolcu trafiği 8 milyon 595 bin oldu. Böylece, söz konusu ayda direkt transit yolcular ile birlikte toplam 15 milyon 696 bin yolcumuza hizmet verdik. Yolcu trafiği geçen yılın ayına göre iç hatlarda yüzde 31, dış hatlarda yüzde 37.2 olmak üzere direkt transit dahil toplam yolcu trafiği yüzde 34.2 artış gösterdi” dedi.

İstanbul Havalimanı’nda nisan ayında toplam 40 bin 734 uçak trafiği gerçekleşirken, toplam 5 milyon 985 bin yolcunun ağırlandığını ifade eden Karaismailoğlu, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda da uçak trafiğinin toplam 17 bin 877 olduğu, 2 milyon 763 bin yolcuya hizmet verildiğini bildirdi.

“Ocak-Nisan’da uçak trafiği yüzde 25.7 arttı”

Ocak-Nisan döneminde uçak trafiğinin iç hatlarda yüzde 20.5 artarak 259 bin 725’e, dış hatlarda yüzde 30 artışla 200 bin 144’e yükseldiğine işaret eden Karaismailoğlu, üst geçişler ile birlikte toplam uçak trafiğinin yüzde 25.7 artarak 600 bin 354’e ulaştığını kaydetti. İç hatlarda 25 milyon 816 bin, dış hatlarda 28 milyon 788 bin yolcuya hizmet verildiğine dikkati çeken Bakan Karaismailoğlu, direkt transit yolcular ile birlikte toplam 54 milyon 679 bin yolcunun ağırlandığını açıkladı. Karaismailoğlu, “4 aylık dönemde İç hat yolcu trafiğinde yüzde 21.4, dış hat yolcu trafiğinde yüzde 44.6 ve direkt transit dahil toplam yolcu trafiğinde yüzde 32.4 artış oldu. Aynı dönemde yük trafiği iç hatlarda 241 bin 628 ton, dış hatlarda 880 bin 638 ton olmak üzere toplamda 1 milyon 122 bin tona ulaştı” dedi.

İstanbul Havalimanı’nda Ocak-Nisan 154 bin 579 uçak trafiğinin gerçekleştiğini belirten Karaismailoğlu, toplam 22 milyon 515 bin yolcuya hizmet verildiğini aktardı. Karaismailoğlu, “İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ise dört aylık dönemde toplam 68 bin 466 uçak trafiği gerçekleşirken, 10 milyon 685 bin yolcuya hizmet verdik” ifadelerini kullandı.