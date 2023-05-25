Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bugün 2002 Türkiye’si ile kıyaslanmayacak bir konuma geldiklerini belirterek, “Yılların ihmaline son verirken diğer yandan ülkemizi geleceğe taşıyan, çağ atlatan nice projelere imza attık. Yüzyılda yapılabilecek işleri 21 yıla sığdırdık. Şimdi diyoruz ki bu yüzyıl Türkiye Yüzyılı olacak” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, yapımı devam eden 28 kilometre uzunluğundaki Kanuni Bulvarı Yolu’nda incelemelerde bulundu. Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG ile Kanuni Bulvarı Yolu’nda incelemelerde bulunduktan sonra basın mensuplarına acıkmalarda bulunan Bakan Karaismailoğlu, AK Parti hükümetlerinin vakit kaybetmeyi sevmediğini söyledi. Bakan Karaismailoğlu, “Milletine, ülkesine hizmet için bir dakikayı bile boşa harcamaz. Biz de seçim sonrasında hiç hız kaybetmeden Trabzon’un geleceğinin, projelerimizin, işlerimizin peşine düştük. Madem ki Trabzonlular 14 Mayıs’ta yo devam dedi. Biz de elbette durmayacağız. 3 gün önce Güney Çevre Yolumuzdaki çalışmaları inceledik. Ardından 3 Mayıs’ta açtığımız Yeni Zigana Tüneli’ne geçtik. Dün, Trabzon Şehir Hastanemizin yapım çalışmalarını yerinde görmek için ziyarette bulunduk. Bugün de 1 ay önce Çatak Kavşağı ile Yenicuma-2 Kavşağı arasındaki yeni bir kesimini daha hizmete aldığımız Kanuni Bulvarı’ndaki çalışmaları yerinde görmek için bir aradayız” dedi.

Kanuni Bulvarı Yolu’nun Trabzon şehir içi trafiğinde yaşanan yoğunluğun çözümünü doğrudan ilgilendiren bir proje olduğuna dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu, “Hiç şüphesiz Trabzon’da devam eden en önemli karayolu projelerimizden biri Kanuni Bulvarı Yolu’ndaki çalışmalarımızdır. Bildiğiniz üzere Kanuni Bulvarı Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki Yıldızlı Kavşağı’ndan başlayıp Akyazı, Beşirli, Karşıyaka, Aydınlıkevler, Erdoğdu, Bahçecik, Yenicuma, Esentepe, Boztepe, Çukurçayır ı birleştirecek. Trabzon şehir içi trafiğinde yaşanan yoğunluğun çözümünü doğrudan ilgilendiren bir projemiz. 24 kilometresi ana yol, 4,5 kilometresi de Stadyum Bağlantı Yolları olmak üzere toplam 28 kilometre uzunluğundaki Kanuni Bulvarı Yolu’nu bölünmüş yol standardında inşa ediyoruz. İş kapsamında ayrıca 18 km’lik kavşak kollarıyla 17 kilometrelik imar bağlantı yolları da bulunuyor. 24 Nisan’da da az öncede belirttiğim üzere Çatak Kavşağı ile Yenicuma-2 Kavşağı arasını hizmete açtık. Bu kesimde 223 metrelik Çatak Aç-Kapa Tüneli ve toplam uzunlukları bin 44 metre olan Bahçecik 1-2-3 Köprüleri, 535 metrelik Bahçecik Tüneli, 385 metrelik Cephanelik Kavşak Köprüsü de yer alıyordu” şeklinde konuştu.

“Boztepe Tüneli’nde üstyapı imalatları sürüyor”

“28 kilometrelik Kanuni Bulvarı projesinin toplam 18 kilometresini, 17 kilometrelik imar bağlantı yollarının 9,5 kilometresini, 17,9 kilometrelik kavşak kollarının 11,2 kilometresini, 55 köprüden 37’sini, 1 viyadüğü ve 9 tünelden 4’ünü tamamladık” diyen Bakan Karaismailoğlu, “Kanuni Bulvarı’nın Yenicuma-2 Kavşağı - Çukurçayır Kavşağı arasında kalan 4 km’lik kesiminde ve 1 km’lik Değirmendere bağlantısında yapım çalışmalarımız sürüyor. Bu kesimdeki imalatlardan Yenicuma-2 Kavşağı’nın A Köprüsünde 4 aks yapımı devam ederken, B Köprüsü üstyapı seviyesinde tamamlandı. Boztepe Tüneli’nde üstyapı imalatları sürüyor. Boztepe İmar Yolu Köprüsü ve Boztepe Kavşak Köprüsü üstyapı seviyesinde tamamlandı. Mısırlı Aç-Kapa Tüneli’nde fore kazık imalatları tamamlandı, toprak işleri sürüyor. Mısırlı Köprüsü’nde toprak işleri, Çukurçayır-1 Tüneli’nde nihai beton imalatları, Çukurçayır Kavşağı’nda menfez imalatları ve Değirmendere Bağlantı Yolu’nda toprak işleri ve altgeçit köprüsü imalatları devam ediyor” diye konuştu.

“Sinyalize kavşakları kaldırarak kesintisiz trafik akışını tesis ettik”

Toplam 18 kilometresi tamamlanan proje sayesinde Karadeniz Sahil Yolu’nun Yıldızlı ve Beşirli mahalleleri arasında kalan kısmında mevcut sinyalize kavşakları kaldırarak kesintisiz trafik akışını tesis ettiklerinin vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, “Çatak Kavşağı ile Yenicuma-2 Kavşağı arasında kalan kesimi hizmete sunarak şehir merkezinin yani Meydan’ın diğer mahalle, devlet ve il yollarına yüksek standartlı, güvenli, konforlu ve kesintisiz erişimini sağladık. Toplam 18 kilometresi tamamlanan proje sayesinde Karadeniz Sahil Yolu’nun Yıldızlı ve Beşirli mahalleleri arasında kalan kısmında mevcut sinyalize kavşakları kaldırarak kesintisiz trafik akışını tesis ettik. Nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu Erdoğdu, Soğuksu, Aydınlıkevler, Uğurlu, Karşıyaka, Beşirli, Yıldızlı ve Akyazı bölgelerinde oluşan trafiğin mevcut Yavuz Sultan Selim Bulvarı ve paralelinde sahilden geçen Devlet Yolu ve Trabzon Sahil Geçişi Yolu’na güvenli bağlantısını mümkün kıldık. Şimdi Değirmendere bağlantısının da tamamlanmasıyla birlikte Trabzon sahil geçişine güçlü bir alternatif oluşacak. Proje tamamlandığında, Trabzon Şehir Geçişi ile Karadeniz Sahil Yolu trafiği birbirinden ayrılacak ve transit trafiğin hızlı bir şekilde akışı sağlanacak. Ayrıca, şehir içi erişim yolu olarak da kullanılacak Kanuni Bulvarı projesi, yoğun yerleşim alanları ve şehir içi trafiğini de önemli ölçüde rahatlatacak” ifadelerini kullandı.

“Cumhurbaşkanımıza verilen destek daha da çok artacak”

Bugün 2002 Türkiye’si ile kıyaslanmayacak bir konuma geldiklerine dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu, “Cumhurbaşkanımız liderliğindeki AK Parti’nin hizmet ve eser siyaseti anlayışıyla hiç kimse ama hiç kimse yarışamaz. Bugün 2002 Türkiye’si ile kıyaslanmayacak bir konuma geldik çok şükür. Yılların ihmaline son verirken diğer yandan ülkemizi geleceğe taşıyan, çağ atlatan nice projelere imza attık. Yüzyılda yapılabilecek işleri 21 yıla sığdırdık. Şimdi diyoruz ki bu yüzyıl Türkiye Yüzyılı olacak. Bizim tek rakibimiz rehavettir. Canıgönülden inanıyorum ki 28 Mayıs’ta kimse rehavete kapılmayacak. Sandıklara gidip oyunu kullanacak. Cumhurbaşkanı’mıza verilen destek daha da çok artacak. Trabzon; bağımsız, bölünmez ve müreffeh Türkiye için; Türkiye Yüzyılı için bir kez daha gür bir sesle liderimiz Recep Tayyip Erdoğan diyecek. Biz de onun liderliğinde kentimize; vefa borcumuzu, gönül borcumuzu hizmet borcumuzu ödemek için çalışacağız. Kazandıklarımızı koruyacak ve inşallah daha da yükselteceğiz. Ülkemizi terör örgütlerinin oyuncağı hâline getirmeye çalışanların yüzüne sandık sonuçlarını çarpacağız. Biz biriz, bizi bölemezsiniz, terör örgütlerini içimize sokamazsınız, bizi Batı’ya oyuncak edemezsiniz, diyeceğiz” dedi.