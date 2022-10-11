Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telekonferans sistemiyle açılışına katılacağı Assos ve Troya Tünellerinin açılışı için Çanakkale’ye geldi. Bakan Karaismailoğlu tünellerin açılışı öncesinde, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Troia Kültür Merkezi’nde öğrencilerle bir araya gelerek, ‘Lojistik, Mobilite, Dijitalleşme Ekseninde Türkiye’nin Ulaşım Vizyonu’ konferansına katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telekonferans sistemiyle açılışına katılacağı Assos ve Troya Tünellerinin açılışı için Çanakkale’ye geldi. Bakan Karaismailoğlu tünellerin açılışı öncesinde, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Troia Kültür Merkezi’nde öğrencilerle bir araya gelerek, ‘Lojistik, Mobilite, Dijitalleşme Ekseninde Türkiye’nin Ulaşım Vizyonu’ konferansına katıldı.

Konferansa, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, daire müdürleri, akademisyenler, öğrenciler katıldı. Program müzik dinletisiyle başladı. ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat’ın açılış konuşmasının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ‘Lojistik, Mobilite, Dijitalleşme Ekseninde Türkiye’nin Ulaşım Vizyonu’ konferansında konuştu.

Bugün kıymetli bir işin açılışı için Çanakkale’de olduklarını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “1915 Çanakkale Köprüsü dünyanın enlerini barındıran bir köprü, Çanakkale’ye çok yakıştı. Bugün de onu tamamlayacak olan Assos ve Troya Tünellerimizin de açılışı var” dedi.

Karaismailoğlu, konferansta Türkiye’de ve dünyada gelişen ulaştırma, lojistik ve iletişim anlamında neler yapıldığını, Türkiye’de bugüne kadar neler yaptıklarını, bundan sonra neler yapmayı hedeflediklerini ve sonucunda neler kazanıldığını anlattı. Karaismailoğlu, konferansta Türkiye’nin dünya vizyonu içerisinde ne hale geldiğini ve Türkiye olarak neyi amaçladıklarını, hedeflerinde ne kadar başarılı olduklarını da katılımcılara anlattı.

Rektör Prof. Dr. Sedat Murat’ın, Bakan Karaismailoğlu’na çeşitli hediyeler takdim etmesi, protokol üyeleri ve öğrencilerle toplu fotoğraf çekimi sonrası konferans sona erdi. Lojistik, Mobilite, Dijitalleşme Ekseninde Türkiye’nin Ulaşım Vizyonu konferansının ardından Bakan Karaismailoğlu, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat’ı ziyaret etti. Üniversite hakkında bilgi aldı.

Bakan Adil Karaismailoğlu, Rektör Prof. Dr. Sedat Murat’ı ziyaretinin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telekonferans sistemiyle katılacağı Ayvacık-Küçükkuyu yolu ve Assos-Troya tünellerinin açılışını katılacak.

Yol süresi 5 dakikaya düşecek

Yapımı biten 1700 metre uzunluğundaki ’Assos’ ve 4 bin 17 metre uzunluğundaki ’Troya’ tünellerinin açılmasıyla birlikte 50 dakikalık yol da 5 dakikaya düşecek. ’Assos ve ’Troya’ tünellerinin açılmasının bölgedeki turizm hareketliliğine, ekonomisine, lojistiğine katkı sağlaması bekleniyor. İki tünelin açılmasıyla karbon salınımının da yıllık 3 bin 65 ton azalması öngörülüyor. Küçükkuyu Tünelleri, dünyanın en uzun orta açıklığa sahip asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün Ege’ye ve Akdeniz’e açılan kapısı olacak.