Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’nun vizyon projeleri arasında yer alan ve yapımında sona gelinen "Ganita-Faroz" ve "Yeni Otogar” inşaat alanlarında incelemelerde bulundu. Başkan Zorluoğlu, projelerle ilgili Bakan Karaismailoğlu’na detaylı bilgi verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu tarafından şehre kazandırılan ve açılışları vatandaşlar tarafından heyecanla beklenen ‘Ganita-Faroz’ ve ‘Yeni Otogar’ projelerini yerinde inceledi. Bakan Karaismailoğlu ve Başkan Zorluoğlu’na incelemeleri sırasında Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, AK Parti Yerel Yönetimler Genel Başkan Yardımcısı Ayşe Sula Köseoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve ilgili daire başkanları eşlik etti. Projeleri yerinde gören ve yapılan çalışmaları çok beğenen Bakan Karaismalioğlu, Başkan Zorluoğlu’na teşekkür etti. Bakan Karaismailoğlu ve Başkan Zorluoğlu incelemelerinin ardından otogar şantiyesi çalışanlarıyla birlikte iftar yaptılar.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, iftar programında yaptığı konuşmada 2023 yılını açılış yılı olarak belirlediklerini belirterek, “İlerleyen günlerde açılışını yapacağımız yeni otogar, bölgenin simge yapılarından biri olacak. Trabzon’a çok yakışacak. Şu anda bitirme aşamasına getirdik. İnşallah açılışını da hep birlikte yapacağız. Bunun yanı sıra Ganita-Faroz projemiz var. Burası da muhteşem oldu. İnşallah 30 Nisan’da açılışını gerçekleştireceğiz. Ben çok etkilendim. Muhteşem bir alan oluştu. Yaklaşık 3 kilometrelik rekreasyon alanı, 200 bin metrekarelik düzenleme olarak herkesin faydalanabileceği bir yer oluştu. Şiddetle tavsiye ediyorum” dedi.

Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezi’ni Trabzon’da bir ilk olarak hayata geçirdiklerini de dile getiren Başkan Zorluoğlu, “Bu özel mekânı inşallah Sayın Bakanımızla birlikte 29 Nisan’da hizmete açacağız. Bölgede ilk olma özelliği taşıyan böyle bir eseri hemşehrilerimizin hizmetine sunuyoruz. 29 Nisan’dan itibaren Beşirli’de sadece kadınlara özel bir tesis olarak sizleri bekliyoruz. Bununla birlikte Planetaryum ve Bilim Merkezinden Sporda Performans Ölçüm ve Yetenek Merkezine, Avrasya Pazarından İskenderpaşa Otoparkına, Kadınlar Halinden Akçaabat Pazaryerine kadar bir çırpıda saymakta zorlandığım Büyükşehir Belediyesi yatırımlarını inşallah bu sene sizinle beraber vatandaşımızın, halkımızın hizmetine sunacağız. Ama inşallah sizinle beraber böyle 3-4 yıl sonra hafif raylı sistemin de kurdelesini birlikte keseriz” ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise gençleri görünce heyecanlandığını belirterek, “Gençlerle birlikte dinamik bir bakanlığı yönetiyorum. Mesaimizin önemli bölümü şantiyelerde geçiyor. Vatandaşımıza konforlu yapıları yaptığımızda yıllarca süren yorgunluklar bir anda gidiyor. Yaptığımız işler insanların hayatını kolaylaştırıyor. Bakanlık olarak tam 5 bin şantiyemiz var. Tam 700 bin çalışma arkadaşımız var. Yaptığımız işler vatandaşın hayatını kolaylaştırıyor. Bize hizmet etme fırsatı verilince biz de şehrimize hizmet etmek için yoğun bir mücadele verdik. Daha iyi hizmet etmek için Sayın Cumhurbaşkanımız da bizi Trabzon’dan sorumlu kıldı. Ben burada Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Ganita-Faroz Projesi harika bir yer oldu. Şimdi otogar projesinin içerisindeyiz. Bunlar gibi yapılan ve yapılmaya devam eden çok sayıda proje var. Bundan sonra daha büyük projeleri birlikte yapacağız inşallah" diye konuştu.