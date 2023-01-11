Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2022 yılında havalimanlarında hizmet verilen yolcu sayısının bir önceki yıla göre yüzde 42,1 artarak 182 milyon 334 bine ulaştığını bildirdi. Uçak trafiğinin de aynı dönemde yüzde 28,4 artışla 1 milyon 883 bine yükseldiğini açıklayan Karaismailoğlu, geçen yıl İstanbul havalimanlarında toplam 95 milyon 256 bin yolcuyu ağırladıklarına işaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2022 yılında havalimanlarında hizmet verilen yolcu sayısının bir önceki yıla göre yüzde 42,1 artarak 182 milyon 334 bine ulaştığını bildirdi. Uçak trafiğinin de aynı dönemde yüzde 28,4 artışla 1 milyon 883 bine yükseldiğini açıklayan Karaismailoğlu, geçen yıl İstanbul havalimanlarında toplam 95 milyon 256 bin yolcuyu ağırladıklarına işaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2022 yılı uçak, yolcu ve yük trafik verilerini açıkladı. Aralık ayında üst geçişler ile birlikte toplam uçak trafiğinin yüzde 18,6 artarak 144 bin 578’e çıktığını belirten Karaismailoğlu, yılın son ayında iç hat yolcu trafiğinin 6 milyon 19 bin, dış hat yolcu trafiğinin 6 milyon 854 bin olduğunun altını çizdi. Karaismailoğlu, transit yolcular ile birlikte toplam yolcu sayısının yüzde 26,7 artışla 12 milyon 883 bini aştığını duyurdu. Karaismailoğlu, “İstanbul Havalimanı’na aralık ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 8 bin 684, dış hatlarda 28 bin 752 olmak üzere toplamda 37 bin 436’ya ulaştı. Rekorların havalimanı İstanbul’da iç hatlarda 1 milyon 119 bin, dış hatlarda 4 milyon 303 bin olmak üzere toplamda 5 milyon 422 bin yolcumuza hizmet verdik” ifadelerini kullandı.

“Uçak trafiği yüzde 28,4 arttı”

Geçen yılın tamamında uçak trafiğinin iç hatlarda yüzde 7 artarak 789 bin 257’ye, dış hatlarda yüzde 49,9 artışla 699 bin 40’a çıktığını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, üst geçişlerle toplam uçak trafiğinin yüzde 28,4 artışla 1 milyon 883 bine yükseldiğini kaydetti. Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, “İç hat yolcu trafiğinin 78 milyon 670 bin, dış hat yolcu trafiğinin 103 milyon 278 bin olduğu bu dönemde transit yolcular ile birlikte toplam 182 milyon 334 bin yolcumuzu havalimanlarımızda ağırladık. Yolcu trafiği 2021’e göre iç hatlarda yüzde 14,9, dış hatlarda ise yüzde 73 arttı. Toplam yolcu trafiğindeki artış bir önceki yıla göre yüzde 42,1 oldu. Aynı dönemde havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği iç hatlarda 774 bin 112 ton, dış hatlarda 3 milyon 230 bin ton olmak üzere toplamda 4 milyonu aştı” dedi.

95 milyon 256 bin yolcu İstanbul havalimanlarını kullandı

Dünyanın ve Avrupa’nın sayılı havalimanları arasında yer alan, kırdığı rekorlar ile gündeme gelen İstanbul Havalimanı’nda geçen yıl iç hatlarda 109 bin 634, dış hatlarda 316 bin 263 olmak üzere toplamda 425 bin 897 uçak trafiği gerçekleştiğini aktaran Karaismailoğlu, “İstanbul Havalimanımızda iç hatlarda 15 milyon 894 bin, dış hatlarda 48 milyon 592 bin olmak üzere toplamda 64 milyon 486 bin yolcumuza hizmet verdik. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ise iç hatlarda 97 bin 130, dış hatlarda 102 bin 904 olmak üzere toplamda 200 bin 34 uçak trafiği gerçekleşti. İç hatlarda 15 milyon 218 bin, dış hatlarda 15 milyon 551 bin olmak üzere toplamda 30 milyon 770 bin yolcu trafiği oldu” dedi.

Yeni açılan havalimanlarında 605 bin 740 yolcu ağırlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, 14 Mayıs 2022 tarihinde hizmete açılan Rize-Artvin Havalimanı’nda toplam 3 bin 725 uçak trafiğinin gerçekleştiğini, 524 bin 694 yolcunun da ağırlandığını belirterek, 25 Mart 2022 tarihinde hizmete sunulan Tokat Yeni Havalimanı’nda da toplam 184 uçak ve 81 bin 46 yolcu trafiğinin olduğunu aktardı.

Turizm merkezlerinde 50 milyon 279 bin yolcuya hizmet verildi

Dış hat trafiğinin yoğun olduğu turizm merkezlerindeki havalimanlarında iç hatlarda 16 milyon 352 bin, dış hatlarda ise 33 milyon 927 bin yolcuya hizmet sunulduğunu bildiren Karaismailoğlu, açıklamasına şöyle devam etti:

“Uçak trafiği ise iç hatlarda 131 bin 344, dış hatlarda ise 220 bin 801 olarak gerçekleşti. Antalya Havalimanı’nda iç hatlarda 6 milyon 79, dış hatlarda 25 milyon 131 bin olmak üzere toplamda 31 milyon 210 bin yolcu trafiği gerçekleşti. İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda 9 milyon 837 bin, Muğla Dalaman Havalimanı’nda 4 milyon 622 bin yolcumuzu ağırladık. Muğla Milas-Bodrum Havalimanı’nda 3 milyon 904 bin, Gazipaşa Alanya Havalimanı’nda 705 bin 440 yolcumuza hizmet verdik.”

Yatırımlar 2023’te de devam edecek

Geçen yıl havacılık sektöründe Rize-Artvin, Tokat Yeni Havalimanı olmak üzere birçok yatırımı hayata geçirdiklerine işaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Amasya Merzifon Havalimanı yeni terminal binası ile yıllık yolcu kapasitesinin 700 bin yolcunun üzerine çıkarıldığını ifade etti. Yapılan yatırımların yolcu sayısına da yansıdığını kaydeden Karaismailoğlu, ihalesi gerçekleştirilen Antalya Havalimanı’nda kapasite arttırma çalışmalarının başladığını vurguladı. Karaismailoğlu, Esenboğa Havalimanı kapasite arttırma ihalesinin de aralık ayında yapıldığını hatırlatarak, ihalede en yüksek teklifin KDV dahil 560 milyon 500 bin euro olduğunu, 118 milyon 750 bin avro olan 25 yıllık kira bedelinin 90 gün içinde peşin ödeneceğini belirtti. 2023 yılında da ulaşımın her modunda olduğu gibi havacılık sektöründe yatırımların hız kesmeden devam edeceğinin altını çizen Karaismailoğlu, “Türkiye Yüzyılı’nda ulaştırmanın her alanında vatandaşımıza hizmet götürmeyi sürdüreceğiz. Milletimize hizmet etme aşkıyla çıktığımız bu yolda milletimizin desteği ile ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine emin adımlarla yürüyoruz” dedi.