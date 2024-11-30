Bayraktar TB3 SİHA’nın TCG Anadolu gemisinden iniş ve kalkış yapmasıyla ilgili konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Türkiye’nin dünyadaki teknolojide öncü rolünün ispatı niteliğinde, Bayraktar TB3’ün kısa pistli gemilere iniş kalkış yapan ilk SİHA olmasıdır. Halihazırda insani hava aracı pazarının yüzde 70’i Türk firmaların ve Türk sistemlerin kapladığı kuşattığı bir alan. Türkiye’nin stratejik kabiliyetlerinin geldiği düzeyin göstergesidir" dedi.

TRT World Forum 2024’e katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Türkiye’nin savunma sanayindeki başarıları bütün dünya tarafından dikkatle takip ediliyor. Elbette dostlarımıza güven veriyor. Hasımlarımızda da muhtemelen endişe oluşturuyor. Bayraktar TB3’ün kısa pistli gemilere iniş kalkış yapan ilk SİHA olması Türkiye’nin aslında dünyada bu teknolojideki öncü rolünün ispatı niteliğinde. Halihazırda insanı hava aracı pazarının yüzde 70’i Türk firmaların, Türk sistemlerin kapladığı kuşattığı bir alan. Bu tabi bizler için gurur vesilesi hem de Türkiye’nin aslında stratejik kabiliyetlerinin geldiği düzeyin göstergesi" şeklinde konuştu.

"Savunma sanayindeki bugünkü başarıları çok daha ileriye taşıyacağız"

Türkiye’nin savunma sanayindeki kabiliyetlerini bugünkünden de çok daha ileri düzeye taşıyacağını belirten Bakan Kacır, "Türkiye silahlı insansız hava araçlarıyla İHA’larıyla, SİHA’larıyla dünyada 50’ye yakın ülkenin semalarını muhafaza edebilecek yüksek teknolojiyi geliştirebilen, üretebilen bir ülke oldu bugün. Ümit ediyorum önümüzdeki dönemde atılacak adımlarla inşallah savunma sanayinde bugünkü başarıları çok daha ileriye taşıyacağız. KIZILELMA’nın ve ANKA-3’ün Türkiye’ye getireceği kuvvet çarpanı etkisiyle birlikte Türkiye’nin savunma sanayindeki kabiliyetleri bugünkünden de çok daha ileri düzeye taşınmış olacak. Havacılıkta, kara araçlarında, deniz platformlarında uydu sistemlerinde savunma sanayinin tüm alanlarında Türkiye yerli ve milli kabiliyetlerini dünyada öncü düzeye adım adım taşımaya devam edecek" dedi.