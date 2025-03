CYBERGO Girişim Ofisi açılışına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Toplumumuzun her kesiminden yeteneklerin girişimcilik yolculuğuna güçlü bir başlangıç yapmasını sağlayan geniş destek mekanizmalarıyla Türkiye, teknoloji girişimciliğinde altın çağını yaşıyor. Tohum öncesi yatırım sayısında Avrupa’da 2.’siyiz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, "Bilkent Cyberpark Cybergo Girişim Ofisi" açılış törenine katıldı. Tören, Bakan Kacır’ın konuşması ile başladı ve ardından Cybergo Girişim Ofisi’ni gezmesiyle sonlandı.

"Teknoparklarımızın sayısını bu dönemde 2’den 105’e çıkardık"

Son 22 yılda, sıfırdan inşa edilen Ar-Ge ve inovasyon ekosisteminin taşındığı noktanın umut ışığı vazifesi gördüğünü söyleyen Bakan Kacır, "Ülkemizde inovasyonun kalbinde yer alan teknoparklarımızın sayısını bu dönemde 2’den 105’e çıkardık. Teknoparklarımız bugün yapay zekadan siber güvenliğe, finans teknolojilerinden yeşil teknolojilere birçok alanda ‘Milli Teknoloji Hamlesi’nin vizyon projelerini yürüten 11 bin 500 teknoloji girişimine ev sahipliği yapıyor. Firmaların bünyesinde kurulan ve sayıları 1600’ü aşan Ar-Ge ve tasarım merkezleriyle müteşebbislerimiz yenilikçi projelere imza atıyor. Tohum ve tohum öncesi aşamasındaki girişimlerin ülkemizdeki en büyük destekçisi TÜBİTAK Bigg programıyla, 2 bin 490 teknoloji girişiminin kurulmasına öncülük ettik" diye konuştu.

"2019’a kadar henüz unicorn’u olmayan bir ülke iken, 7 unicornumuz var"

Turcornların, 6’sının elde ettiği başarıların arkasında bakanlık olarak sağlanılan desteklerin olmasından memnun olduğunu belirten Bakan Kacır, "Toplumumuzun her kesiminden yeteneklerin girişimcilik yolculuğuna güçlü bir başlangıç yapmasını sağlayan geniş destek mekanizmalarıyla Türkiye, teknoloji girişimciliğinde altın çağını yaşıyor. Tohum öncesi yatırım sayısında Avrupa’da ikinciyiz. Geçtiğimiz dört yılda ülkemizdeki teknoloji girişimlerine gerçekleştirilen yatırım tutarı 5,1 milyar doları aştı. 2019’a kadar henüz unicorn’u olmayan bir ülke iken, 7 unicornumuz, bizim deyimimizle 7 Turcorn’umuz var" ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz yeni girişimlerin sayısını 4 bin 300’den, 10 bine çıkarmak"

Ülkenin ilk GO girişim ofisinin açılışını gerçekleştiren Bakan Kacır, "GO Girişim Ofislerinde; iş fikirlerini ticarileştirecek girişimlerimiz, teknoparklarda sağlanan tüm desteklerden yararlanma imkanına sahip olacaklar. Ön kuluçka girişimlerinden kira alınmayacak. Ayrıca, genç girişimcilerimizin kurduğu kuluçka aşamasındaki girişimleri en az yüzde 50 indirimli kira uygulamasıyla destekliyoruz. Uydu kuluçka merkezleri ile teknopark bünyesindeki kuluçka merkezlerini Go markası çatısı altında bir araya getireceğiz. 81 şehrimizde devreye alacağımız 100 yeni girişim ofisiyle hedefimiz; bakanlığımız destekleriyle kurulan inovasyon merkezlerinde iş fikirlerini hayata geçiren yeni girişimlerin sayısını 4 bin 300’ten 10 bine çıkarmak" şeklinde konuştu.