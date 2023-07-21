Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, OSB’lerin Türkiye Yüzyılı vizyonuna ve Milli Teknoloji Hamlesi’ne büyük katkılar yapacağına inandığını belirterek, "Teknoloji üreten, güçlü Türkiye hedefimiz doğrultusunda sanayimizi Türkiye Yüzyılı’nın itici gücü yapmakta kararlıyız” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı’na katıldı. Bakan Kacır, toplantıda yaptığı konuşmada, 60 yıldır başarıyla sürdürülen OSB uygulamasının yıllar içinde ülke kalkınmasına katkı sağlayan, sanayicilerin ihtiyaç duyduğu altyapı ve üstyapıyı belirli sistem dahilinde planlayan ve kendine ait mevzuatıyla kurumsal bir kimlik kazanmış hatta farklı ülkelerce örnek alınan bir modele dönüştüğünü söyledi. Kacır, "Teknoloji üreten, güçlü Türkiye hedefimiz doğrultusunda sanayimizi Türkiye Yüzyılı’nın itici gücü yapmakta kararlıyız” dedi.

Milli Teknoloji Hamlesi

Sanayinin GSYH içindeki payının geçen yıl yüzde 27,1 ile son 20 yılın en yüksek düzeyine ulaştığını ve imalat sanayi ihracatının 240 milyar doları aşarak Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdığını hatırlatan Kacır, OSB’lerin "Türkiye Yüzyılı" vizyonuna, "Milli Teknoloji Hamlesi"ne büyük katkılar yapacağına inandığını bildirdi. Kacır, Türkiye’yi küresel pazarda daha fazla söz sahibi yapmak ve global üretim üssü statüsünü güçlendirmek için sanayicilere dünya standartlarında yatırım ortamı sunmaya çalıştıklarını ifade ederek, "OSB’ler bugün ülkemizin ihracat, üretim, istihdam ve yatırım ekseninde büyümemizin anahtarı haline geldi. OSB’ler, firmalar arasında güçlü bir ağ yapısının oluşmasını ve böylece firmaların yenilik potansiyelinin artırılmasını da sağlıyor. Kümelenme yaklaşımıyla birbirine yakınlaşan firmalarımızda önemli verimlilik artışları gerçekleşiyor. Son 20 yılda OSB sayısını 191’den 354’e çıkardık. Bugün OSB’si olmayan ilimiz kalmadı. 48 bin hektar olan OSB alanı ise 113 bin hektara ulaştı. İstihdam 6 kat artarak 415 binden 2,5 milyonun üzerine çıktı. Mevcuttaki tüm parsellerin üretime geçmesiyle bu rakamın 3,5 milyona ulaşması öngörüyoruz. Geçen yıl 21 yeni OSB ile yıl bazında en fazla OSB’yi kurduk ve yaklaşık 2,1 milyar lira harcama yaparak bugüne kadar en çok ödeneği kullandırdık” ifadelerini kullandı.

Yeşil OSB tanımını mevzuata kazandırdık”

Kacır, 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda yeşil OSB tanımını mevzuata kazandırdıklarını, bu OSB projelerinin Bakanlıkça kredilendirilmesi ve öncelikli olarak değerlendirilmesine imkan verdiklerini dile getirdi. OSB’lerin yeşil OSB’lere dönüşümünü hızlandırmak üzere Dünya Bankası’ndan 300 milyon dolar finansman sağladıklarını anımsatan Bakan Kacır, "Bu finansman modeliyle OSB’lerin verimliliğini, çevresel sürdürülebilirliğini ve rekabet gücünü artıracağız. Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın sanayicilerimize olası etkilerini en aza indirgeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“OSB’ler yatırım, üretim, istihdam ve ihracata odaklandı”

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, 81 ildeki organize sanayi bölgeleri ile Türkiye’nin toplam sanayi üretiminin yüzde 45’ini gerçekleştirdiklerini ve 2 milyon 500 bin insana doğrudan istihdam sağladıklarını vurguladı. Kütükcü, OSB’lerin tüm zor şartlara rağmen üreten bir yapıya sahip olduklarının altını çizerek, “Organize sanayi bölgelerimiz, ülkemizin sanayileşme tarihinde çok önemli bir yere sahip. 1961 yılında ilk organize sanayi bölgemizin Bursa’da kurulmasından bu yana, 62 yıldır Türk sanayisine öncülük ediyoruz. Bugün 81 ilimizde 354’ü Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’mıza, 39’u Tarım ve Orman Bakanlığı’mıza bağlı toplam 393 organize sanayi bölgemizle 67 binin üzerinde katılımcı sanayicimizle Türkiye’nin toplam sanayi üretiminin yüzde 45’ini gerçekleştiriyor, 2.5 milyon insanımıza doğrudan istihdam sağlıyoruz. Organize sanayi bölgeleri olarak şartlar ne olursa olsun, önceliğimiz her zaman Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi; yatırım, üretim, istihdam ve ihracat oldu” dedi.

Üretim camiasının son dönemde zor bir sınav verdiğinin de altını çizen Kütükcü, tüm bu zorluklara rağmen üretimi öncelediklerinin altını çizerek şunları söyledi:

“Önce pandemi, ardından Rusya-Ukrayna savaşı, küresel ekonomideki belirsizlikler, ülkemizin uzun yıllar unuttuğu ancak maalesef son dönemde yeniden yüzleşmek zorunda kaldığımız döviz-faiz ve enflasyon sarmalı ve hepimizi derinden sarsan deprem felaketi bu zorlu sürecin öne çıkan başlıklarının sadece özeti. İşte tüm bunlara rağmen OSB camiası olarak biz her zaman üretimi önceledik. Devletimizden, bakanlığımızdan en öncelikli beklentimiz de, üretimin önündeki engellerin kaldırılması, işletmelerimizin rekabetçiliğini artıracak yeni reformların hızla hayata geçirilmesi yönünde. Devlet-millet el ele verdiğimizde üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun olmadığına inanıyoruz.”

OSB Uygulama Yönetmeliği talebi

Başkan Kütükcü, konuşmasında Bakan Kacır’a, Nisan ayında Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren OSB Kanunu ile ilgili de teşekkür ederek, OSB Uygulama Yönetmeliğinin yayınlanması talebini iletti. Kütükcü ayrıca OSBÜK’ün çalışmaları ve projelerini içeren bir sunum yaparak Bakan Kacır ve beraberindeki heyete bilgi verdi.

OSBÜK Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısına, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, önceki dönem Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Fatih Turan, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, OSBÜK Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetim Kurulu Üyeleri, Yüksek Koordinasyon Kurulu Üyeleri ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Daire Başkanları katıldı.