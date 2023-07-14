Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Gaziantep İl Başkanlığını ziyaret ederek teşkilatla buluşma programına katildi.

Bir dizi ziyaret ve program için Gaziantep’te bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Gaziantep İl Başkanlığını ziyaret etti. Partililer tarafından büyük bir ilgi ve coşkuyla karşılanan Bakan Mehmet Fatih Kacır, il başkanlığı tarafından organize edilen ’AK Parti Gaziantep İl Teşkilatı İle Buluşma’ programına katıldı. Bakan Kacır’a ziyaret sırasında Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Başkanı Murat Çetin, ilçe belediye başkanları ile diğer protokol üyeleri de eşlik etti.

Bakan Kacır, programın ardından incelemelerde bulunmak üzere depremden etkilenen Gaziantep’in Nurdağı ve İslahiye ilçelerine hareket etti.