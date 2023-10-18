Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Yeni Tesis Açılış Töreni’ne katılmak için Bozüyük’e geldi.

Bakan Kacır, bir takım ziyaretler için geldiği Bilecik’te ilk olarak Bozüyük ilçesindeki Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Yeni Tesis Açılış Töreni’ne katıldı. Bakan Kacır’ı burada Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı karşıladı. Ardından açılışın yapılacağı alana geçen Bakan Kacır, Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Milletvekilleri Halil Eldemir ve Yaşar Tüzün ile sohbet etti. Bakan Kacır, buradaki programın ardından Bilecik’e geçerek, valilik ve AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım’ı makamında ziyaret edecek.