Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, "Uluslararası coğrafi işaret tescilinde bu hafta 2’nci kez, yine Afyonkarahisar’la ilgili güzel bir haberi paylaşıyoruz. Afyon Sucuğu, Avrupa Birliği’nde tescillenen 35’inci coğrafi işaretli ürünümüz olarak kayıtlara geçti" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, ‘Afyon Pastırması’ndan sonra Avrupra Birliği’nde coğrafi işaretli ürün olarak tescillenen 35’inci ürünün ‘Afyon Sucuğu’ olması üzerine sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Kacır, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Uluslararası coğrafi işaret tescilinde bu hafta 2’nci kez, yine Afyonkarahisar’la ilgili güzel bir haberi paylaşıyoruz. Afyon Sucuğu, Avrupa Birliği’nde tescillenen 35’inci coğrafi işaretli ürünümüz olarak kayıtlara geçti. Ülkemizin yerel değerlerini ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabetçi ve güçlü bir konuma taşımaya devam edeceğiz."

Öte yandan, paylaşımın devamında Avrupa Birliği’nde tescilli coğrafi işaretli ürünlere yer verildi. Tescilli coğrafi işaretli ürünlerin sırası ise şu şekilde:

"Gaziantep Baklavası, Aydın İnciri, Malatya Kayısısı, Aydın Kestanesi, Milas Zeytinyağı, Bayramiç Beyazı, Taşköprü Sarımsağı, Giresun Tombul Fındığı, Antakya Künefesi, Suruç Narı, Çağlayancerit Cevizi, Gemlik Zeytini, Edremit Zeytinyağı, Milas Yağlı Zeytini, Ayaş Domatesi, Maraş Tarhanası, Edremit Körfezi, Yeşil Çizik Zeytini, Ezine Peyniri, Safranbolu Safranı, Aydın Memecik Zeytinyağı, Araban Sarımsağı, Osmaniye Yer Fıstığı, Bingöl Balı, Bursa Şeftalisi, Hüyük Çileği, Bursa Siyah İnciri, Söke Pamuğu, Manisa Mesir Macunu, Gaziantep Menengiç Kahvesi, Silifke Yoğurdu, Aydın Memecik Zeytini, Erzincan Tulum Peyniri, Aydın Çam Fıstığı, Afyon Pastırması."