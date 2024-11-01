Yıldız Teknik Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı düzenlenen törenle açıldı. Törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Önümüzdeki yıl milli teknoloji atölyelerini üniversite kampüslerinde kuracağız. Öğrenci kardeşlerimiz için yeni alanlar oluşturup yeni imkanlar sunacağız. İlk yılımızda 50 milli teknoloji atölyesini 50 üniversite kampüsümüze kurmayı amaçlıyoruz” dedi.

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) 2024-2025 Akademik Yılı açılış töreni Davutpaşa Kongre Merkezi’nde yapıldı. Programa Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Esenler Kaymakamı Süleyman Özçakıcı, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürü Feyzullah Sert, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik, çok sayıda öğretim üyesi ve öğrenci katıldı. Program saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Açılış konuşmalarının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sunum eşliğinde akademik yılın ilk dersini verdi. Protokol konuşmalarının ardından program müzik dinletisi ile sonlandı.

“Biz bu toprakları; vatan biliyoruz, şehitlerimizin emaneti biliyoruz”

Konuşmasında TUSAŞ’ta yapılan saldırıya değinen Bakan Kacır, “Bugün Türk Savunma Sanayii’nde 3 bin 500 firmamızda 90 binden fazla yol ve dava arkadaşımız çalışıyor. Geçtiğimiz hafta TUSAŞ’a bir terör saldırısı düzenlendi. TUSAŞ bizim göz bebeği kurumlarımızdan biri. Mühendisimiz, teknisyenlerimiz, güvenlik görevlimiz ve bir taksi şoförümüz toplamda 5 kardeşimiz şehit edildi. Yaralılarımızın hızla sağlıklarına kavuşmaları için duacıyız. Türkiye’nin savunma sanayiindeki hızlı yükselişi dünyada harp paradigmalarını değiştiriyor. Bu sadece topraklarımızdan söküp attığımız terör örgütlerini değil, onların arkalarındaki şer odaklarını da fazlasıyla rahatsız ediyor. TUSAŞ’ta bir mühendis kardeşimizin söylediği sözler aslında bizim parolamız. Hainlere inat daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz. Biz inançlı, işine aşkını, heyecanını, coşkusunu katan bir milletiz. Biz bu toprakları; vatan biliyoruz, şehitlerimizin emaneti biliyoruz. Geleceğe taşıyacağımız, yüzyıllar boyunca bu topraklarda hür ve bağımsız yaşayacak Türk milletinin evlatlarının emaneti olarak addediyoruz. Biliyoruz ki milli teknoloji hamlesinde savunma sanayinde ortaya koyduğumuz başarıları diğer alanlara da yaygınlaştırmak zorundayız” şeklinde konuştu.

“50 milli teknoloji atölyesini 50 üniversite kampüsümüze kurmayı amaçlıyoruz”

“Önümüzdeki yıl milli teknoloji atölyelerini üniversite kampüslerinde kuracağız” diyen Fatih Mehmet Kacır, konuşmasına şöyle devam etti: “Türkiye’nin dört bir yanında Deneyap atölyeleri kuruyoruz. 81 şehrimizde 130 Deneyap atölyesinde 35 bine yakın öğrencimiz, 11 yaşından itibaren eğitim görüyor. Türkiye’nin tüm şehirlerinde özel yetenekli öğrencilerimizi 11 yaşından itibaren tespit ediyoruz. Onların robotik, kodlama, siber güvenlik, tasarım düşüncesi vb. alanlarda takım çalışması esaslı eğitim programlarına dahil ediyoruz. Geleceğin teknoloji yıldızlarını bu programlarla yetiştiriyoruz. Yeni nesil yazılım eğitimlerini Türkiye’de gerçekleştirip yaygınlaştırıyoruz. Pek çok gencimizin yazılım geliştirme kabiliyetinin gelişmesi için çaba gösteriyoruz. Üniversite eğitimlerinin reel sektörle daha yakın bir etkileşim içinde olmasını hedefliyoruz. Bugün 204 üniversitemiz sektör kampüste programında bakanlığımızla işbirliğini sürdürüyor. Reel sektörden insanların verdiği bu derslerde sektörün problemlerine yönelik öğrencilerimizin deneyim kazanması imkanı ortaya çıkıyor. Önümüzdeki yıl milli teknoloji atölyelerini üniversite kampüslerinde kuracağız. Öğrenci kardeşlerimiz için yeni alanlar oluşturup yeni imkanlar sunacağız. İlk yılımızda 50 milli teknoloji atölyesini 50 üniversite kampüsümüze kurmayı amaçlıyoruz. Bütün bunlar Türkiye’nin geleceğe çok daha güçlü yürümesini sağlayacak. Pek çok büyük işi hep birlikte hayata geçirmemize imkan tanıyacak” ifadelerini kullandı.

“Yıldız öğrencilerimizin 292 projesiyle üniversitemiz Türkiye’de birinci oldu”

Üniversitenin Yükseköğretim Kalite Kurulu’ndan 5 yıllık Kurumsal Akreditasyon aldığını ifade eden Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik ise, “Üniversitemiz Yükseköğretim Kalite Kurulu’ndan 5 yıllık Kurumsal Akreditasyon aldı. Böylece öğrencilerimizin uluslararası dolaşım kazanımını elde etmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki dönemde gerek yönetim gerekse eğitim öğretim süreçlerimizi yeniden ele alacağız. Yapay zeka tabanlı kalite güvence sistemleri ile dijital dönüşüm gerçekleştirerek üniversitemizi güçlü ve örnek üniversite haline getireceğiz. Üniversitemizin bilimsel araştırma ve yenilik potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için kapsamlı bir AR-GE kültürü geliştirme programı başlatıyoruz. Akademisyenlerimizi disiplinler arası araştırma grupları etrafında bir araya getirerek sinerji oluşturacağız. Yıldız öğrencilerimizin TÜBİTAK 2209-A ve B programları kapsamında kabul edilen 292 projesiyle üniversitemiz Türkiye’de birinci oldu. Her birini ayrı ayrı tebrik ediyor ve bu başarının yeni yıldız öğrencilerinin katkılarıyla artarak devam edeceğine inanıyorum. YTÜ olarak, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi CERN’e ve Avrupa İstatistik Kurumu EUROSTAT’a tam üyeliğimiz bulunuyor. Diğer öne çıkan uluslararası üniversite ağlarına da başvuracağız” ifadelerini kullandı.