Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kağıthane Belediyesi tarafından Hasbahçe Mesire Alanı’nda düzenlenen 17. Giresun Tanıtım Günleri’ne katıldı. Programda konuşan Bakan Kacır, "Giresun’un katma değerli üretimini, istihdamını kalkındıracak yeni turizm yatırımlarını ve imalat tesislerini şehrimize kazandıracağız" dedi.

Kağıthane Belediyesi tarafından Hasbahçe Mesire Alanı’nda ’17. Giresun Tanıtım Günleri’ düzenlenmeye devam ediyor. Programa Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve Giresun milletvekilleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Programda konuşan Mehmet Fatih Kacır, Giresun’da yeni bir Organize Sanayi Bölgesi, Kayak Eğitim Merkezi ve Fındık Ar-Ge Merkezi gibi yatırımların müjdesini verdi. Konuşma sonrası stantları gezen Bakan Kacır, vatandaşlarla fotoğraf çekildi.

"Giresun’umuzda pek çok projeyi birlikte hayata geçireceğiz"

Programda konuşan Bakan Kacır, "Karadeniz’in incisi şehrimizin yerel ve yöresel ürünlerini, kültürünü, tüm güzelliklerini tanıtacağımız etkinliğimize ümit ediyorum ki katılım yarın zirveye çıkacaktır. İstanbul’da 500 bine yakın hemşehrimiz yaşıyor. Hemşehrilerimiz katkıları ile İstanbul’a ve yaşadıkları tüm şehirlere değer katıyor. Giresun’umuzda pek çok projeyi birlikte hayata geçireceğiz. Giresun’un katma değerli üretimini, istihdamını kalkındıracak yeni turizm yatırımlarını ve imalat tesislerini şehrimize kazandıracağız. İşte Giresun Adamızı turizme kazandırıyoruz. Yine Dereli Kış Turizmi Merkezimizle bölgeye kayak pistleri inşa edeceğiz. Buna bağlı olarak bir kilometre uzunluğunda ve saatte bin 500 kişi taşıyabilecek telesiyej ve kayak eğitim merkezimizi Giresun’a kazandıracağız. Kaplıcası ve termali ile meşhur Alucra’mıza yeni bir sağlık tesisini yerel kalkınma vizyonumuzla hayata geçireceğiz. Giresun’umuza mesleki eğitim ve inovasyon merkezi kuracağız. Ünü sınırlarımızı aşan fındığımızı önümüzdeki dönemde yeni projelerle daha katma değerli üretimi için adımlar atacağız. Bunun için bir fındık işleme ar-ge ve verimlilik merkezini, inşallah fındığın başkenti Giresun’da kuracağız. Biz bu yıl Kağıthane’de olmaktan, Hasbahçe’de olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Nice tanıtım günlerinde buluşmak üzere sizleri sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

Giresunluları, Kağıthane’de ağırlamaktan dolayı mutluluklarını dile getiren Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ise, "Emeği geçen arkadaşlara teşekkür ederim. Giresun’a Kağıthane’den selam olsun" dedi.