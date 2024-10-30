Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Sosyal koruma ve çalışma yaşamı alanında geliştireceğimiz yeni iş birlikleri, sadece ülkelerimizin refahını artırmakla kalmayacak, aynı zamanda vatandaşlarımıza daha iyi bir yaşam sunmamızda bizlere yardımcı olacaktır" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca düzenlenecek, “Türk Devletlerinde Çalışma Hayatı ve Sosyal Koruma Uluslararası Konferansı” çerçevesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında, “Sosyal Koruma, Çalışma Hayatı ve Sosyal Hizmetler” başlıklı Yuvarlak Masa Toplantısı düzenlendi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Bakan Işıkhan, Türk devletlerinin çalışma yaşamı ve sosyal koruma alanlarında işbirliğini güçlendirmek için görüş alışverişinde bulunmak üzere bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türk Devletleri Teşkilatı’nın bölgesel ve küresel işbirliği açısından stratejik bir yapı olduğunu ifade ettiğini hatırlatan Işıkhan, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve diğer üye ve gözlemci ülkelerimizin liderleri, müşterek bir akılla, teşkilatın yalnızca bir işbirliği platformu değil, aynı zamanda Türk milletlerinin kaynaşmasını ve ortak idealler etrafında kenetlenmesini sağlayacak bir yapı haline gelmesi için kararlılıkla çalışmaktadır. Bizler de yapacağımız her çalışmayı, bu bilinç ve şuurla gerçekleştiriyor ve daha güçlü bir yapı oluşturmak için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.

Bakan Işıkhan, toplantıyı, ülkeler arasındaki mevcut işbirliğini daha ileriye taşımak ve karşılıklı fayda sağlayacak ortak projeler geliştirme yolunda bir adım olarak gördüklerine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

“Özellikle sosyal koruma sistemlerinin güçlendirilmesi, Türk devletleri arasında işgücü hareketliliğinin düzenlenmesine yönelik stratejiler, çalışan haklarının korunması ve sosyal hizmetlerin daha erişilebilir hale getirilmesi gibi konularda işbirliğimizi derinleştirme arzusundayız. Sosyal koruma ve çalışma yaşamı alanında geliştireceğimiz yeni iş birlikleri, sadece ülkelerimizin refahını artırmakla kalmayacak, aynı zamanda vatandaşlarımıza daha iyi bir yaşam sunmamızda bizlere yardımcı olacaktır.”