Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Memur-Sen tarafından düzenlenen ‘Minik Kalplerde Umudu Yaşat’ başlıklı iftar programına katıldı.

Memur-Sen tarafından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın katılımıyla ‘Minik Kalplerde Umudu Yaşat’ başlıklı iftar programı düzenlendi. Yetim çocukların katıldığı iftar programında çocuklar için oyunlar düzenlendi. İftarın ardından müzik dinletisi ve Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam eden programda konuşan Bakan Işıkhan, annesiz babasız kalan veya aileleri tarafından bakılamayan çocukların sorumluluğunun tüm topluma ve tüm insanlığa düştüğünü belirterek, "Çocuklarımıza sahip çıkmak milli bir vazife, her şeyden önce insanlığın bir gereğidir. Onların vatana, millete ve ümmete hayırlı bireyler olarak sağlıklı bir şekilde yetişmelerini sağlamak, en kutsal hizmettir" açıklamasında bulundu.

Işıkhan, Türk milletinin devleti, sivil toplum kuruluşu ve yediden yetmişe her bireyiyle bu konuda oldukça hassas, oldukça yardımsever olduğunun altını çizerek, "Hem inancımızdan hem de kültürel kodlarımızdan gelen bu hassasiyet bugün de hala sosyal devlet anlayışımıza yön vermeye devam ediyor. Geçmiş dönemlerde sadece Anayasada yer alan, ancak pratikte kayda değer bir karşılığı olmayan sosyal devlet ilkesi, son çeyrek asırda, sahada tüm varlığıyla hissedilen, gözle görülen bir gerçek haline geldi. Memur-Sen, emek mücadelesindeki öncülüğünü sosyal sorumluluk projeleri ile taçlandırmıştır. Suriye’de İdlip’te 400 briket evden oluşan Mehmet Akif inan Mahallesi kurmuş, 18 derslikli okul, cami ve çocuk parkı ile bir yaşam alanı oluşturmuştur. Çobanbey’de 20 derslikli okul inşa edip Maarif Vakfına teslim etmiştir. Yetimhane kurmuş ve yardım çalışmalarında bulunmuştur" ifadelerine yer verdi.

"Memur-Sen’in en neşeli günü"

Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın ise, "İftardan önce ben bu salona uğradım ve panayır gibiydi. Yüzlerini boyatan çocuklarımız vardı, koşturanlar, oyun oynayanlar, boyama yapanlar vardı. Burası hakikaten çok neşeliydi. Bu Memur-Sen’in bu anlamda en neşeli günü" diye konuştu.