Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bolu Kartalkaya'daki yangınla ilgili 4 başmüfettişin görevlendirildiğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Bolu’da Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki bir otelde meydana gelen yangını ile ilgili bakanlık olarak süreci yakından takip ettiklerini duyurdu.

Olayda hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı; yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar dileyen Bakan Işıkhan, konuyla ilgili paylaşımında, "Yaşanan elim olayı araştırmak üzere 4 Başmüfettiş görevlendirilmiştir. Müfettişlerimiz gerekli incelemeleri yapacaktır. Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.