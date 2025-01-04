Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızın istihdamını artırmak için 488 projeye 125,4 milyon lira kaynak sağladık. İŞKUR aracılığıyla istihdama, üretime, yatırıma güçlü destek sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, engelli ve eski hükümlülere yönelik açıklamalarda bulundu. Işıkhan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak en önemli hedefleri arasında; kadın istihdamını, genç istihdamını ve engelli istihdamını artırmak olduğunu dile getirdi.

“Engelli ve eski hükümlü vatandaşların istihdamını artırmak için 488 projeye 125,4 milyon lira kaynak sağladık”

Eski hükümlü ve engelli vatandaşlara yapılan destekleri de açıklayan Işıkhan, “2024 yılında kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşlarımıza 68,8 milyon lira destek sağladık. Eski hükümlü girişimci adaylarını ise 40,9 milyon lira destekten faydalandırdık. Engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızın istihdamını artırmak için 488 projeye 125,4 milyon lira kaynak sağladık. İŞKUR aracılığıyla istihdama, üretime, yatırıma güçlü destek sağlamaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.