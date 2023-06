Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Adıyaman’da, 6 Şubat depreminin yaşandığı 11 ilde şu ana kadar 9 bin 134 adet iş yerinin yapıldığını ve bu sayıyı 13 bin 319’a çıkaracaklarını açıkladı.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere deprem bölgesi Adıyaman’a gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Adıyaman Valiliği Afet Koordinasyon Merkezinde düzenlenen toplantıya katıldı. Yaklaşık 1 saat süren toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Kurban Bayramı arifesinde gerçekleştireceğimiz il ziyaretlerimizin öncelikli güzergahı deprem bölgesi oldu. Bu çerçevede ilk ziyaretimizi Adıyaman’a gerçekleştiriyoruz. 6 Şubat’ta ülkece derinden sarsıldığımız o büyük afetin üzerinden yaklaşık 5 ay geçti. Hiç şüphe yok ki üzerinden aylar, yıllar geçse de acımız hep taze kalacak. Muhakkak şu an aramızda da yakınlarını, ailelerini yitiren, bizzat o anı yaşayan, doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenen kardeşlerimiz ve çalışanlarımız vardır. Onlara da buradan tekrar baş sağlığı ve sabırlar diliyorum. Allah mekânlarını cennet, makamlarını ali eylesin. Yaralanan ve hala tedavi gören kardeşlerimize Rabbimden acil şifalar diliyorum. Bizler, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın riyaseti ve talimatlarıyla devletimizin tüm kurumlarıyla, sivil toplum kuruluşlarımızla ve milletimizle, felaketin daha ilk saatlerinden itibaren sahadaydık. Tüm illerimize ivedilikle ulaşmak için insanüstü bir gayret gösterdik. Hamdolsun, gerek kamu kurumlarımız gerekse vatandaşlarımız tek yürek olup, dünyada hiçbir ülkenin ve milletin bu kadar kısa sürede altından kalkamayacağı bir afetin üstesinden geldi ve gelmeye devam ediyor. Üzülerek söylüyorum ki, can kayıplarımızın telafisi mümkün değil ancak maddi kayıplarımızın telafisi her daim mümkündür. Yıkılan ne varsa yerine daha iyisini yapacağız inşallah. Adıyaman’ı diğer şehirlerimizle birlikte; çalışma hayatını, sosyal yapıyı, ekonomiyi el birliğiyle tekrar ayağa kaldıracağız. Sağduyulu ve feraset sahibi aziz milletimiz genel tablonun ve devlet ve millet ile el ele verdiğimiz üstün gayretin farkındalığıyla hareket etti ve devletine güvendi. Biz de milletimizin bizlere duyduğu bu güveni boşa çıkarmadık. İnşallah da çıkarmayacağız. Ben buradan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak her zaman yanınızda olacağımı samimiyetle vurgulamak isterim, Adıyaman’ın ekonomisini, çalışma hayatını, ticaretini, üretimini, istihdamını eskisinden daha iyi bir hale getirip canlandırmak için hep birlikte çalışacağız. Bakanlık olarak ülkemizi daha müreffeh yarınlara taşıma yolunda işverenlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, sendikalarımız, yerel yönetimlerimiz ve ilgili tüm kamu kurumlarımız ile iş birliği içerisinde çalışıyoruz. Bu hususta İŞKUR çok önemli vazifelere sahip, deprem sonrasında Adıyaman başta olmak üzere tüm illerimizde bakanlığımız istihdamın arttırılması, işgücünün ve niteliğinin artırılması için çalışmalar yapıyor. Asrın felaketinden etkilenen; işini kaybeden, özel politika gerektiren grupların engelli, genç, kadın istihdamda kalma konusunda yaşadıkları sıkıntıların bertaraf edilmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın, bilhassa gençlerimizin ve kadınlarımızın geleceğe güvenle bakacağı bir huzur ve refah ortamının oluşması için gayret edeceğiz. Özellikle bölge illerimizin çalışma hayatını yeniden harekete geçirmek için 11 il çerçevesinde 57 lokasyonda 13 bin 319 adet iş yerinin yapılması hedefleniyor. Şu an 9 bin 134 adet iş yerinin yapımı tamamlanmış durumda, 4 bin 185 kadar işyerinin ise yapımına başlandı. Adıyaman özelinde ise 768 iş yerinin yapılması planlanıyor. Halihazırda 676 iş yeri ise yapılmış durumda. Bizler de bakanlık olarak şehirlerimizin, istihdam olanaklarının geliştirilmesi, TYP gibi programların hayata geçirilmesi ve teşvikler noktasında gerekeni yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Adıyaman’ın işgücü piyasasına dair güncel verileri ışığında aktif işgücü programlarımızı nitelikli bir şekilde hayata geçirmek ve bu faaliyetlerimizden en yüksek verimi almak için gayret gösteriyoruz. Bu kararlılığımızı geçtiğimiz hafta açıkladığımız asgari ücret miktarımız ile bir kez daha ifade etmiş olduk. Cumhurbaşkanımız liderliğinde asgari ücret tespit komisyonumuzun uzlaşmacı yaklaşımlarıyla yeni miktarı, net asgari ücret tutarını 11 bin 402 lira olarak belirledik. Aynı zamanda bu, vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme politikamızın net bir ifadesi oldu.

Bir kez daha hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bizler devlet ve millet ele ele verdik büyük bir afetin yaralarını kısa zamanda sarmaya başladık. Bilindiği üzere geçtiğimiz ay önemli bir seçim sürecini demokratik bir şekilde başarıyla gerçekleştirdik. Milletimizin iradesiyle cumhurbaşkanımızın liderliğinde cumhur ittifakı büyük zafer kazandı. Aziz milletimiz kendine yakışır bir şekilde sandıkta demokratik yollarla en asil duruşunu gösterdi.

Ben şunun altını özellikle çizmek isterim ki; 85 milyon, tek yürek olarak depremzede kardeşlerimizin yanında olmuştur ve olmaya devam edecektir. Adıyamanlı hemşehrilerimizin ve aziz milletimizin mübarek Kurban Bayramını şimdiden tebrik ediyorum. Ailelerinizle, sevdiklerinizle sağlıklı, huzurlu bir bayram geçirmenizi diliyorum” diye konuştu.