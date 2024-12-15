Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, belediyelerin SGK’ya olan prim borcunun yaklaşık 160 milyar liraya yükseldiğini açıklarken, 11 aylık sürede yaklaşık 46,6 milyar lira tahsilat gerçekleştirdiklerini söyledi.ANKARA (İGFA) - TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2025 bütçe görüşmelerinde konuşan Bakan Prof. Dr. Vedat Işıkhan, belediyelerin SGK borçlarını da açıkladı.

Kapsamlı ve sürdürülebilir sosyal güvenlik sistemi için SGK'nin prim gelirlerinin tahsilatının çok önemli olduğunu vurgulayan Bakan Işıkhan, "Bu yılın ilk aylarında açıkladığımda, belediyelerin toplam 96 milyar liralık prim borcu vardı, bugünkü prim borcu yaklaşık 160 milyara yükselmiştir. SGK'nin 2024'ün ilk 9 ayındaki prim geliri ise 2 trilyon 15 milyar liradır. Süresinde ödenmeyip icraya intikal ettirilmek suretiyle, çoğunluğu özel sektör işverenlerinden olmak üzere 11 aylık sürede yaklaşık 46,6 milyar lira tahsilat gerçekleştirdik. Bu tahsilatın 11 milyar 750 milyonluk kısmı belediye prim borçlarıdır." diye konuştu.

❗️Belediyelerin SGK’ya olan prim borcu yaklaşık 160 milyar liraya yükseldi. pic.twitter.com/FmV6cOndi9— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) December 15, 2024

BELEDİYE İŞÇİLERİNİN ŞİKAYETLERİ

Sendikal haklara ve çalışan haklarına yönelik aykırılıklarda Bakanlık olarak devreye girdiklerine dikkati çeken Bakan Işıkhan, 31 Mart 2024'te yapılan yerel seçimlerden sonra yönetimleri değişen belediyelerin çalışanlarından Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına, sendikalardan ve işçilerden, toplu iş sözleşmesi hükümlerinin uygulanmaması, toplu işçi çıkarılması, sendikal özgürlüklerin engellenmesi, mobbing ve eşitlik ilkesine aykırılık hususlarında ihbar ve şikayet başvuruları intikal ettiğini söyledi.

Bakan Işıkhan, söz konusu incelemelere ilişkin, "Yapılan incelemelerde Van, Iğdır belediyeleri başta olmak üzere ve bunlara bağlı iştirakleri hakkında toplam 26 milyon lira idari para cezası uyguladık. Tespit edilen, mevzuata aykırılıklardan konusu suç teşkil eden hususlar ile ilgili olarak da cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunulmuştur." bilgisini paylaştı.

SGK gelirlerinin, giderleri karşılama oranının 2002'de yüzde 71,5 olduğunu; 2024 sonunda ise bu oranın yüzde 95,7 olarak gerçekleşmesinin beklendiğini belirten Bakan Işıkhan, prim gelirlerinin emekli aylıklarını ve sağlık giderlerini karşılama oranın da yıl sonunda yüzde 74,8 olarak tahmin edildiğini söyledi. Işıkhan, 2023-2024 döneminde 2 milyon iş yeri ve 13 milyon sigortalı için toplam 471 milyar lira destek verdiklerini vurgulayarak, "Sosyal güvenlik kapsamı yüzde 99 seviyelerine ulaştırdık. Aktif sigortalı sayısı 2002'de 12 milyon iken bugün 26 milyona yükselmiştir." dedi.

Öte yandan kayıt dışı istihdam oranının 2002'de yüzde 52 olduğunu; bu yıl ise yüzde 27,75'e düştüğünü anlatan Bakan Işıkhan, en düşük emekli aylığının bu yılın ocak ayında 10 bin liraya, temmuzda da 12 bin 500 liraya yükseltildiğini hatırlattı.