Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Asgari ücrette bizim temel hedefimiz satın alma gücünün düşmemesidir, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her zaman söylediğimiz gibi vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmemektir” dedi.

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2024 yılı bütçesi, Mesleki Yeterlilik Kurumunun bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları ile Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün Sayıştay raporları görüşüldü. Bütçe görüşmelerinin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, komisyonda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Bakan Işıkhan, emeklilerle ilgili seyyanen zamların oranı ve yeni bir kademeli emeklilik sistemi sorularına yanıt vererek şu ifadeleri kullandı:

“2002 ile 2023 yılları arasında aylıklara seyyanen, oransal yapılan artışlar ve emeklilerimize verilen bayram ikramiyeleriyle en düşük emekliyi alan işçi emekliliği yüzde 96, tarım işçisi emeklilerimize yüzde 130, esnaf Bağ-Kur emeklilerine yüzde 234, tarım Bağ-Kur emeklilerine yüzde 655, emekli sandığı memur emeklilerine de yüzde 72 oranında reel olarak artış gerçekleştirdik. Emeklilere 2018 yılı Ramazan ayı itibariyle Ramazan ve Kurban Bayramlarında 2 bin lira olarak ödemesini gerçekleştirdi. TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen 7664 sayılı kanun ile çalışan emekliler hariç olmak üzere 2023 yılı ekim ayında gelir aylık alan 12,2 milyon emekli ve hak sahibine bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapılacaktır. Tüm bu veriler değerlendirildiğinde 2002 yılında 6 buçuk milyon olan emekli ve hak sahibi sayısının 2023 yılında 15,8 milyona ulaştığı ve sosyal güvenlik kapsamının da sürekli genişlediğine dikkate almak zorundayız.”

“Vatandaşlarımız GSS prim borçları olsa bile sağlık hizmetlerinden rahat bir şekilde faydalanabilmektedir”

Genel sağlık sigortası (GSS) kapsamında olup borcundan dolayı sağlık hizmetinden faydalanamayanların hakkında konuşan Işıkhan, “GSS borcu olan vatandaşlarımızın sağlığa erişiminde hiçbir sorunun bulunmadığını vurgulamak isterim. Vatandaşlarımız GSS prim borçları olsa bile hastanelere gidip sağlık hizmetlerinden rahat bir şekilde faydalanabilmektedir. Geliri asgari ücretin bir bölü üçünden yani 4 bin dört 471 liradan fazla olan vatandaşlarımıza aylık dört yüz iki lira prim ödeyerek aile fertleri de dahil olmak üzere sağlık hizmetinin tümünden faydalanabilmelerini sağlıyoruz. GSS primini ödemeyecek durumda olan vatandaşlarımızın da primleri hazine tarafından karşılandığını zaten biliyorsunuz” diye konuştu.

İŞKUR’un çalışmalarının yetersiz olduğu yönündeki eleştirilere de yanıt veren Bakan Işıkhan, İŞKUR’un tüm dünyada sunulan kamu istihdam hizmetlerinin yanı sıra iş gücü piyasasına yön veren çağdaş bir kamu istihdam kurumu olarak çok gün geniş bir yelpazede vatandaşlara hizmet sunan bir kurum olduğunu belirtti. Işıkhan, İŞKUR’un uluslararası kuruluşlar tarafından aktif programlar ve iş ve meslek danışmanlığı faaliyetleri kapsamında değerli milletvekilleri iyi ülke örneği olarak gösterildiğini de sözlerine ekledi.

“Normal dönemlerde yılda 440 bin aylık bağlanırken EYT sürecinde biz bunu aylık olarak gerçekleştirdik”

EYT kapsamında aylık bağlamayı bekleyen 200 bin kişinin emekli olması için yapılacak çalışmalara hakkında konuşan Işıkhan, “Normal dönemlerde yılda 440 bin aylık bağlanırken EYT sürecinde biz bunu aylık olarak gerçekleştirdik. Ben İstanbul’da SGK personelini ziyaret ederken aileleriyle birlikte hafta sonları yanına getiriyorlardı ve orada da emeklilik işlemleri aksamasın diye vatandaşlarımızın gece gündüz çalışan personelimiz oldu. Ben huzurlarınızda da SGK personelimize teşekkür etmek istiyorum. Fazla mesai almamasına rağmen üç ay ödeyebildik. Bazı sebepler bütçedeki kısıtlamalardan dolayı değerli milletvekilleri ve yapılandırma da o dönemde oldu. Bu yüzden ben personelimize de çok teşekkür etmek isterim” ifadelerine yer verdi.

“Asgari ücrette bizim temel hedefimiz satın alma gücünün düşmemesidir”

Asgari ücretin kendileri için çok temel konulardan bir tanesi olduğunu vurgulayan Bakan Işıkhan, “Bir ülkenin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik durum, geçinme endeksleri fiilen ödenmekte olan ücretlerin genel durumu ve geçim şartları göz önünde bulundurularak tespit edilmektedir. Bu temel bir asgari ücrettir. Bunun üzerinde ücret ödeyen iş insanlarının olduğuna da tanık oldum. Tabii diyeceksiniz şimdi ‘bunun altında da ödeyenler var’ ama tabii ki vicdan burada çok önemli. Ama özellikle asgari ücrette bizim temel hedefimiz satın alma gücünün düşmemesidir, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her zaman söylediğimiz gibi vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmemektir” şeklinde konuştu.

“Asgari ücretle çalışan oranı yüzde 40”

Işıkhan, Türkiye’deki asgari ücretli çalışan oranının yüzde 51 olduğu yönündeki iddialara, “Bu veriler nereden geliyor, çok şaşırıyorum. 16,4 milyon SSK’lı çalışanınız bulunurken 6,6 milyon kişi asgari ücretli. Yani bazı vekillerimiz bu orana yüzde 50, 60, 70, neredeyse yüzde 100 diyecekler. Bu oranlar yanlış. Bu yüzden asgari ücretle çalışan kardeşlerimizin oranının yüzde 40 olduğunu da yüce heyetinizle paylaşmak isterim” dedi.

“Genç iş gücünü bu bakım sektörüne yönlendirmemiz doğrultusunda istihdam oluşturacağız”

Bakan Işıkhan, genç istihdamı bakım sektörüne yönlendirerek sağlayacaklarını ifade ederek, “Dünya nasıl yaşlanıyorsa Türkiye de gittikçe yaşlanıyor. Demans ve buna bağlı alzheimer ve parkinson gibi rahatsızlıklara oranı gittikçe artıyor. Şunu da açıkça ifade etmemiz gerekir ki artık her evde alzheimer hastası bulunmakta. Kabul etmemiz gerekiyor ama bunun ilacı da yok. Bu yönde bakım konusu çok değerli. İnşallah genç iş gücünü bu bakım sektörüne yönlendirmemiz doğrultusunda da 5 milyon değil belki daha fazla istihdam oluşturacağız. Ancak burada tabii ki çalışma motivasyonumuzu, gençlere yönelik motivasyonların arttırılması yönünde çalışmalar yapmam gerektiğini ben çok iyi biliyorum” ifadelerine yer verdi.