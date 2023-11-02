Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Aralık ayı başında 2024 yılı asgari ücretini belirlemek için yine komisyonumuz toplanacaktır. Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerine çalışma hayatında yapılan çalışmalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Bakanlığa bağlı ve ilgili kuruluşların 2024 yılı mali büyüklükleri, işsizlik oranları ve asgari ücret konuları hakkında bilgilendirme yaptı. Aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu hakkında konuşan Bakan Işıkhan, “Çalışma hayatının dinamik şartlarına uygun olarak hazırlanan ve İş Kanunumuzda da yer alan uzaktan çalışma başta olmak üzere esnek çalışma modelleri, son dönemde işçilerimiz ve işverenlerimiz tarafından giderek yaygınlaşmaya başlamıştır. Geçtiğimiz dönemde Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda hem işçi hem de işveren kesiminin oy birliğiyle asgari ücreti net 11 bin 402 liraya yükselttik. Böylece 2002 yılında 184 lira olan bu rakamı, reel olarak yüzde 237 artırmış olduk. Aralık ayı başında 2024 yılı asgari ücretini belirlemek için yine komisyonumuz toplanacaktır. Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini hayata geçireceğiz”

Öğretmenlerin, sağlık çalışanlarının, polislerin ve din görevlilerinin ek göstergelerinin 3600’e yükseltilmesinin yanı sıra uzman jandarma ve uzman erbaşlar, avukatlar, şube müdürleri, müdürler ve müdür yardımcıları ile taşralarda görevli uzman ve denetmenlerin de ek gösterge rakamlarının 3600’e yükseltildiğini hatırlatan Bakan Işıkhan, “Bazı istisna unvanlarda daha yüksek veya daha düşük artış olmakla birlikte tüm kamu görevlilerinin ek gösterge rakamları 600 puan artırılmıştır. Bununla beraber birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükümet olarak hayata geçireceğiz” dedi.

“İşsizlik oranını 2025 yılı itibarıyla tek haneli seviyelere kalıcı olarak düşürmeyi hedefliyoruz”

Bakan Işıkhan, 2022 yılında istihdamda ve işgücüne katılımda görülen artış eğiliminin 2023 yılının ilk yarısında da devam ettiğini, istihdamın 2023 yılının ikinci çeyreğinde tarihi yüksek seviyelerine ulaştığını belirterek, “Yılın ilk altı ayında emekliliğe hak kazanma koşullarına yönelik düzenlemelerin ve depremin olumsuz etkilerine rağmen net 220 bin istihdam artışı sağlanmıştır. Ağustos itibarıyla son bir yılda işgücümüz 507 bin artarak 34,9 milyon, istihdamımız 667 bin artarak 31,7 milyon, işsiz sayımız 160 bin azalarak 3,2 milyon ve işsizlik oranımız 0,6 puan azalarak yüzde 9,2 olmuştur. Bu oran son 9 yılın en düşük işsizlik seviyesidir. Önümüzdeki üç yıllık süreçte istihdamı yıllık ortalama 900 bin kişi artırmayı ve işgücüne katılım oranlarında öngörülen artışa rağmen işsizlik oranını 2025 yılı itibarıyla tek haneli seviyelere kalıcı olarak düşürmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

“Genç işsizlik oranı Ağustos 2023 itibarıyla yüzde 17,2’ye düştü”

Gençlerin istihdamını destekleyecek 13 somut hedef ve 109 tedbirden oluşan Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı’nı uygulamaya koyduklarını hatırlatan Bakan Işıkhan, “Genç işsizlik oranı 2020’de yüzde 25,9 iken; Ağustos 2023 itibarıyla yüzde 17,2’ye düşmüştür. Ne eğitimde ne de istihdamda olanların (NEET) oranı 2020’de yüzde 28,3 iken; 2023 yılı ikinci çeyreğinde yüzde 20,8 olarak gerçekleşmiştir” ifadelerine yer verdi.

“EYT’li çalıştıran işverenlere Sosyal Güvenlik Destek Primi’nde 5 puanlık indirim uygulaması getirdik”

EYT düzenlemesini de hayata geçirdiklerini belirten Işıkhan, “Düzenleme ile 8 Eylül 1999 tarihi ve öncesi sigortalılar için emeklilikte yaş şartını kaldırdık. Vatandaşlarımızın uzun yıllardır talep ettiği bu beklentilerini karşıladık. EYT kapsamında emekli olanların işten ayrıldıktan sonra en son çalıştıkları özel sektör iş yerinde 30 gün içerisinde çalışmaya başlamaları halinde kayıtlı istihdamın teşvik edilmesi adına bu sigortalıları çalıştıran işverenlere Sosyal Güvenlik Destek Primi’nde (SGDP) 5 puanlık indirim uygulaması getirdik” dedi.

“2028 yılı sonuna kadar işsizlik oranımızın yüzde 7,5’e gerilemesini hedeflemekteyiz”

Bakan Işıkhan, gelecek dönemdeki işsizlik oranları hedeflerine de değinerek, “Küresel ve bölgesel düzeyde yaşanan jeopolitik gerilimler ve ekonomik dalgalanmaların yanı sıra salgın hastalıkların, doğal afetlerin, su, gıda ve enerji krizlerinin yeni risk ve belirsizlikleri ortaya çıkardığı bir ortamda ülkemiz istihdamda ve işgücüne katılımda görülen artış eğilimini sürdürmeyi başarmıştır. Bu kapsamda 2028 yılı sonuna kadar 5 milyon ilave istihdam sağlanarak işsizlik oranımızın yüzde 7,5’e gerilemesini hedeflemekteyiz” ifadelerine yer verdi.

Komisyon toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşların milletvekillerini bilgilendirmesi ile devam etti.