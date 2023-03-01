Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin deprem bölgesinde 160 bin kişilik sıcak yemek ve 385 bin ekmek üretme kapasitesine ulaştığını söyledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin deprem bölgesinde 160 bin kişilik sıcak yemek ve 385 bin ekmek üretme kapasitesine ulaştığını söyledi.

Bakan Hulusi Akar Hatay’ın Defne İlçesi’ndeki Harbiye Hidropark’ta Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen çalışmaları inceledi. Günlük 10 bin kişiye yemek verilen aşevini gezen Bakan Akar, Mehmetçik dershanelerinde eğitim gören öğrenciler ile konuştu.

Ziyareti sonrasında açıklamalarda bulunan Bakan Akar depremin ilk anından itibaren bölgedeki çalışmaların devam ettiğini belirterek, ”Şu anda günde 160 bin kişiye sıcak yemek verecek kapasiteye ulaştık. 385 bin ekmek üretiyoruz deprem bölgesinde her gün. Çalışmalarımızın artarak devam etmesi için gayret gösteriyoruz. Bulunduğumuz 10 bin kişilik mutfağımızda gayretlerimizi sürdürüyoruz. Mehmet Yalçınkaya şef de bizimle birlikte. Çalışmalarımıza katsı sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Deprem bölgesinde eğitim faaliyetleri gerçekleştirdiklerini anlatan Bakan Akar, “Milli Eğitim Bakanlığımızla yaptığımız çalışmalar çerçevesinde anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liseler için Mehmetçik okulları, dershaneler kurmak suretiyle ihtiyaca cevap veriyoruz. Üniversite hazırlık ihtiyaçları karşılamak için kitap ve doküman temin ettik. Öğretmenlerimiz hazır. Bu konuda da gençlerimize yardımcı olacağız” şeklinde konuştu.

Depremin ilk gününden bu yana çalışmalarda büyük mesafeler alındığını vurgulayan Bakan Akar, “Daha da çok işimizin olduğunun da farkındayız. Bu konuda milletimiz, devletimiz ayakta. Tek yumruk tek yürek olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah bütün bu yaraları saracağız. Devlet olarak, millet olarak, silahlı kuvvetler olarak gücümüz, imkanımız, kudretimiz var. Daha önce benzer felaketlerin üstesinden nasıl geldiysek, bunun da üstesinden geleceğimizden eminiz. Silahlı kuvvetlerimiz milletimiz ile beraber. İlk andan itibaren seferber olduk. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yaralar sarılacak. Bunları yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” açıklamalarında bulundu.