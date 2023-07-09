Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Bayburt ziyaretinde eşlik etmek üzere Bayburt’a gelen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler beraberindeki heyetle birlikte Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’ye ziyarette bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti kaydeden Başkan Pekmezci Bakan Güler’i baba ocağı Bayburt ve belediyede ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirterek ziyaret anısına plaket takdiminde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise Başkan Pekmezci’ye çalışmalarında başarı temennisinde bulunarak plaket takdim etti.

Ziyarette Bakan Güler’e Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat ve kalabalık bir heyet eşlik etti.