Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ‘29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’ dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Milli Savunma Bakanı Güler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Güler mesajında, “Bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde asil milletimizin vatanını, bayrağını, istiklalini, milli ve manevi değerlerini korumak için kahramanlıkla ve fedakarlıkla başlattığı Millî Mücadele sonunda kurulan Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına ulaşmanın haklı gururunu ve heyecanını yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı ve Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Asil milletimiz, bir asır önce istiklal ve istikbaline kastedenlere karşı ‘Ya istiklal ya ölüm’ parolasıyla destansı bir mücadele vermiş ve bu mücadelesini 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet ile taçlandırmıştır” dedi.

“(Türkiye) Etkin, caydırıcı, saygın ordusuyla bölgesinde ve dünyada söz sahibi bir konuma ulaşmıştır”

Mesajında bir asır önce emperyal güçlere karşı verilen mücadeleyi hatırlatan Güler, “29 Ekim, kahraman milletimizin egemenliğin kayıtsız şartsız kendisine ait olduğunu tüm dünyaya ilan ettiği kutlu bir gündür. Hiçbir zaman unutulmamalıdır ki Cumhuriyetimizin bugünlere ulaşması kolay olmamıştır. Genç Cumhuriyetimiz, karşılaştığı tüm badireleri binlerce yıllık şanlı tarihinden aldığı ilham ve devlet tecrübesiyle birer birer aşmış, yaşadığı her zorluktan güçlenerek çıkmayı başarmıştır. Ülkemiz, bir asır önce vatanımızı işgale girişen emperyalist güçler karşısında varlık yokluk mücadelesi verirken; bugün Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başta yerli ve millî savunma sanayisi olmak üzere her alanda elde ettiği başarılarla ve etkin, caydırıcı, saygın ordusuyla bölgesinde ve dünyada söz sahibi bir konuma ulaşmıştır” ifadelerine yer verdi.

“Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımız azim ve gayretle devam etmektedir”

Güler, mesajına şöyle devam etti:

“Bu konumumuzu muhafaza etmek ve daha ileri seviyelere taşımak için ‘Türkiye Yüzyılı’ hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımız azim ve gayretle devam etmektedir. Bu kapsamda Millî Savunma Bakanlığı olarak asil milletimizin güvenliğini sağlamak ve Cumhuriyetimizi ebedî kılmak için son bir asrın en kapsamlı ve en yoğun faaliyetlerini gerçekleştirmekteyiz. Kahraman ordumuz ‘hudut namustur’ anlayışıyla hudutlarımızı korumakta, tehditleri kaynağında etkisiz hale getirme stratejisi ile yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadelesine aralıksız devam etmekte, mavi ve gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizi azim ve kararlılıkla savunmaktadır. Bunlara ilaveten başta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan olmak üzere Libya’da, Katar’da, Somali’de, Kosova’da, Bosna Hersek’te ve daha birçok coğrafyada kardeş, dost ve müttefik ülkelere destek vermekte, uluslararası barış ve istikrara katkı sağlamaktadır.”

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bölgesinde ve dünyada güçlü ordulardan birisi olduğuna dikkati çeken Güler, “Bölgesinin ve dünyanın güçlü ordularından biri olan Türk Silahlı Kuvvetleri, asil milletimizin sevgisi ve güveninden aldığı ilhamla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da görevlerini başarıyla yerine getirmeye devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor; hayatta olan kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin değerli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı en içten duygularımla bir kez daha kutluyorum” dedi.