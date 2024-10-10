Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, “Son bir yıldır İsrail’in Filistin’de, Gazze’de sergilediği devlet terörü ve zulmünü şimdi de Lübnan’a yayma çabaları, güney coğrafyamızın büyük bir kargaşaya sürüklenmesi riskini artırmıştır” dedi.

Ateş Serbest-2024 faaliyeti Ankara’nın Polatlı ilçesinde düzenlendi. Ateş Serbest 2024 faaliyetine ilişkin açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, “Bir asır önce üzerinde bulunduğumuz bu topraklarda istiklal ve istikbalimiz için şanlı bir mücadele veren kahraman ordumuz tarihe altın harflerle geçen Sakarya Meydan Muharebesi’nde büyük bir zafer elde etmiştir. Bu vesileyle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla yad ediyorum” ifadelerini kullandı. Bakan Güler ayrıca terörle mücadelede şehit olan Sefer Alan’a Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı diledi.

İcra edilen bu faaliyette Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ezici ateş gücünü oluşturan silah sistemleri ve etkili mühimmatı ile kahraman personelinin yeteneğine dikkati çeken Bakan Güler, “Çok sayıda farklı cins silah ve silah sistemimizin ilk defa etkinlik gösterdiği bu tatbikatta; yeni nesil fırtına obüslerinden, silah tespit radarlarına, paramotorlardan, geliştirilmiş insansız kara ve hava araçlarına, uzaktan komutalı silah sisteminden, robotik kollu METİ aracına kadar muhtelif çap ve tesirdeki araç ve gereçlerimizin hareket kabiliyetleri ile başarılı atışlarını açıkça ortaya koymalarını memnuniyetle müşahede ettik” diye konuştu.

Bakan Güler konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Yerli ve milli savunma sanayimizin ürettiği sistemlerin etkinliğinin bir kez daha ortaya konduğu bu tatbikatla Kuvvet Komutanlıklarımız arasındaki birlikte çalışabilirlik pekiştirilmiş, ateş desteğinin koordinasyonu geliştirilmiş, silah sistemlerini kullanma pratikleri ve yetenekleri görülmüştür. Aynı zamanda personelimizin farklı çap ve özelliklerdeki silahları tanıması bakımından da tatbikat müstesna bir deneyim imkânı sunmuştur. Elbette ki bu tatbikattan da elde ettiğimiz verilerle sistemlerimizi geliştirmeye kahraman personelimizin niteliklerini artırmaya devam edeceğiz.”

İsrail’in Filistin’in ardından Lübnan’a yönelik olarak düzenlediği saldırıları hatırlatan Bakan Güler, “Küresel sınamaların ve buna bağlı olarak yaşanan gerginliklerin arttığı bir dönemden geçmekteyiz. Yakın coğrafyamız başta olmak üzere sınırlarımızın ötesinde meydana gelen çatışmalar, terörizm tehdidi ve jeopolitik çekişmeler, ordumuzun harbe hazırlık seviyesi ve etkinliğini artırmasını zorunlu kılmaktadır. Özellikle son bir yıldır İsrail’in Filistin’de, Gazze’de sergilediği devlet terörü ve zulmünü şimdi de Lübnan’a yayma çabaları, güney coğrafyamızın büyük bir kargaşaya sürüklenmesi riskini artırmıştır. Dolayısıyla bu kritik ortamda caydırıcılığımızı, muhtemel tüm senaryolara en iyi şekilde hazır bulunarak ve proaktif politikalar takip ederek sağlayabiliriz” açıklamasında bulundu.

İcra edilen faaliyetlerin yanı sıra dünya barışına katkı sağladıklarını dile getiren Bakan Güler, “Ülkemizin savunma ve güvenliği için bir yandan terör tehdidini sınırlarımızın ötesinde bertaraf edip hudutlarımızın emniyetini sağlarken diğer taraftan da mavi ve gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizi azim ve kararlılıkla koruyoruz. Tüm bu faaliyetlerin yanı sıra dünya barış ve istikrarına da katkı sağlıyoruz. Son olarak Lübnan’a yönelen İsrail saldırıları karşısında Cumhurbaşkanımızın direktifleri ile bölgede bulunan vatandaşlarımızı tahliye etmek ve insani yardım malzemelerini dost Lübnan halkına ulaştırmak maksadıyla TCG SANCAKTAR ve TCG BAYRAKTAR gemilerimiz, dün Beyrut’a ulaştılar” şeklinde konuştu.

Bakan Güler 300 ton yardım malzemesinin Lübnan’a teslim edildiğini bildirerek, “Dışişleri Bakanlığımız ve ilgili kurumlarımız ile yaptığımız koordinasyon sonucunda gerçekleştirilen bu insani yardım operasyonumuzda; 300 ton yardım malzemesi Lübnan makamlarına teslim edilirken vatandaşlarımızı alan gemilerimiz de planlandığı şekilde harekete geçmiştir” ifadelerini kullandı.

Bakan Güler konuşmasını şöyle sürdürdü:

“TCG Bayraktar, 588 kişi ile bu sabah 06.50’den itibaren TCG Salihreis ve TCG Bartın refakatinde Mersin’e doğru yola çıkmış olup gemimizin saat 20.30 sularında limana ulaşmasını bekliyoruz. TCG Sancaktar ise geri kalan 378 kişi ile saat 11.30’da TCG Gaziantep ve TCG Bandırma’nın refakatinde Beyrut Limanı’ndan yola çıkmış olup gemimizin gece 23.00 sularında Mersin’e ulaşması beklenmektedir. Bu operasyon; kahraman ordumuzun üstlendiği görevlerdeki icra kabiliyetini bir kez daha gözler önüne sermiştir.”

Lübnan’a götürülen yardımlar çerçevesinde özverili bir çalışma gerçekleştiren donanma personelini kutlayan Bakan Güler, “İsrail’in, masum sivilleri barbarca bombalayıp meskûn mahalleri yerle bir ettiği bu ortamda Türkiye Cumhuriyeti tarihi misyonuna uygun olarak zor durumdaki Lübnan halkına ve Lübnan’da yaşayan yabancılara da yardım elini uzatmış dostluk ve dayanışma köprüleri inşa etmeye devam etmiştir. Bu vesileyle, operasyonda görev alan ve yüksek bir özveri örneği sergileyen kahraman donanmamızın seçkin personelini yürekten kutluyorum” diye konuştu.

Bakan Güler konuşmasının ardından askeri personeli selamladı.