11 Şubat Güvenli İnternet Günü dolayısıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş videolu mesaj yayımalayarak anne ve babalara seslendi.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Güvenli İnternet Günü' dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakanımız Sn. Mahinur Özdemir Göktaş:“Çocuklarımıza interneti güvenli ve bilinçli kullanmayı öğretmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Gelin, hep birlikte çocuklarımız için daha güvenli bir dijital dünya inşa edelim.”#GüvenliİnternetGünü pic.twitter.com/XmASnGqvHq— T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (@tcailesosyal) February 11, 2025

Anne ve babalara seslenen Bakan Göktaş yayımladığı mesajında, internetin sayısız fırsatlar sunduğunu, çocuklar için bazı risk ve tehditleri beraberinde getirebildiğine dikkati çekti.

"Çocuklara interneti güvenli ve bilinçli kullanmayı öğretmek hepimizin ortak sorumluluğudur" diyen Bakan Göktaş, "Unutmayalım ki çocukların çevrimiçi güvenliği sizlerin doğru rehberliğinizle başlar. Onların dijital dünyada güvende olmalarını sağlamak için sınırlar belirleyin ve açık iletişimi destekleyin. Bizler de bu yıl sosyal medya düzenlemesini hayata geçirerek, çocuklarımızı dijital dünyanın zararlı içeriklerinden korumayı hedefliyoruz. Gelin, hep birlikte çocuklarımız için daha güvenli bir dijital dünya inşa edelim" çağrısında bulundu.