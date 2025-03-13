Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, siber şiddetin kadınları tehdit, taciz ve mahremiyetlerini ihlal eden dijital saldırılarla yeni bir boyut kazandığını belirterek, kadın-erkek eşitliği ve kadınların güçlenmesi için siber şiddetle mücadelenin hayati öneme sahip olduğunu belirterek, Türkiye olarak, kadına yönelik şiddetle mücadelenin büyük kararlılıkla sürdüğünü söyledi.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından BM Genel Kurulundan sonra en yüksek katılımlı BM etkinliği olan Kadının Statüsü Komisyonu toplantısı kapsamında "Dijital Trendler: Geleceğin Ekonomisini Şekillendiren Kadın Girişimciler" başlıklı yan etkinlik düzenlendi.

Dijitalleşmenin kadın girişimciliği üzerindeki etkisi ve kadınların dijital dünyadaki varlığını güçlendirmeye yönelik politika önerilerinin ele alındığı Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'ndeki etkinlikte konuşan Bakan Göktaş, dijitalleşmenin etkisiyle kadın girişimciliğinin yeni boyutlar kazandığını ve kadınların ekonomik güçlenmesinin anahtarı haline geldiğini belirtti. Dijitalleşmenin sadece ekonomileri değil, toplumların yapısını da kökten dönüştüren bir güç olduğunu dile getiren Bakan Göktaş, "Yapay zeka, büyük veri ve otomasyon, iş dünyasını baştan şekillendiriyor. Bu dönüşüm, büyük ekonomik fırsatlar sunarken eşitsizlikleri derinleştirme riski de taşıyor. Kadınlar, dijital dönüşümdeki engeller nedeniyle fırsatlardan eşit yararlanamıyor." diye konuştu.

Dünya Ekonomik Forumu'nun raporuna göre, dijital sektörde kadınların oranının yalnızca yüzde 24, erkeklerin bu alanda çalışma olasılığının da kadınlardan 2,7 kat daha fazla olduğuna dikkati çeken Bakan Göktaş, UNESCO verilerine göre, dünyada mühendislik öğrencilerinin yüzde 28'i, yapay zeka araştırmacılarının ise yüzde 12'si kadın. Bu tablo, kadın girişimcilerin ve teknolojide kadın liderlerin küresel ekonomide daha fazla yer alması gerektiğini gösterdiğini ifade ederek, 2021'den beri yürütülen 'Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi' ile kadın istihdamını artırdıklarını ve kooperatifleri destekleyerek kadınları güçlendirdiklerini söyledi.

"Türkiye'nin Mühendis Kızları" projesiyle mühendis olmak isteyen kız öğrencilere burs, staj, istihdam, dil eğitimi, sertifika programları ve mentörlük desteği sunduklarını dile getiren Göktaş, kadınların girişimcilikleriyle dünyada tüketici olmaktan öte yenilikçi liderler olarak sahne almaya başladığına dikkati çekti.

Dijitalleşmenin de etkisiyle kadınların artık yeni ve yıkıcı şiddet türleriyle karşı karşıya kaldığını ifade eden Göktaş, "Siber şiddet, kadınları tehdit eden, taciz eden ve mahremiyetlerini ihlal eden dijital saldırılarla yeni bir boyut kazandı. Bu saldırılar, kadınların güvenliğini tehlikeye atarak yaşam alanlarını daraltıyor. Kadınların dijital dünyada güvende olması, sadece fiziksel ve psikolojik hakların korunmasıyla değil, çevrim içi şiddetin önlenmesiyle doğrudan etkilidir. Bu anlamda, kadın-erkek eşitliği ve kadınların güçlenmesi için siber şiddetle mücadele hayati bir öneme sahiptir. Türkiye olarak, kadına yönelik şiddetle mücadelemizi büyük bir kararlılıkla sürdürüyoruz. Yürüttüğümüz çalışmalarla, kadınların dijital çağda güçlenerek var olmalarına destek oluyoruz." diye konuştu.

KADINLARIN DİJİTAL DÖNÜŞÜM SÜREÇLERİNE KATILIMI

Dijitalleşme ve kadın girişimciliğinin sadece ulusal düzeyde değil, küresel çapta da toplumsal ve ekonomik kalkınmanın temel taşları arasında yer aldığını belirten Göktaş, "Kadınların dijital dünyada daha etkin roller alması dünya ekonomisinin sürdürülebilir büyümesini sağlayacak ve küresel eşitsizlikleri azaltacaktır. Bu alandaki fırsatların değerlendirilmesi, her ülkenin geleceğine yapılan en stratejik ve değerli yatırımlardan biri olarak görülmelidir." dedi.

Dijitalleşmenin küresel etkileri göz önünde bulundurulduğunda, uluslararası işbirliğinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Bakan Göktaş, kadınların dijital alanda ve girişimcilikte daha fazla yer alması, sadece ekonomik değil, toplumsal dönüşüm açısından da bir zorunluluk olduğunu kaydetti.