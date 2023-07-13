Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Milletimi meydanlara davet ediyorum’ çağrısıyla aziz milletimiz gözünü kırpmadan hainlerin kullandığı tanklara, uçaklara, mermilere göğsünü siper etti. Dünyada bir benzeri daha olmayan muhteşem destanım şehitlerimizin kanıyla yazıldı” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara Milli Kütüphane’de Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Türkiye Yüzyılının Kahramanları” programına katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Kur’an tilavetinin de yapıldığı programda şehitler için dua edilerek, şehit aile ve yakınlarına bakanlık tarafından hediyeler sunuldu. Bakan Göktaş, şehit aile ve yakınlarına hitaben yaptığı konuşmada 15 Temmuz’un şehit ve gazilerin; kanıyla, canıyla, milli birlik ve beraberliği koruyarak destan yazdığını kaydederek, “Türkiye’mizi bir kere daha vatan kıldığımız gecenin adıdır 15 Temmuz. Aziz milletimizin bütün farklılıkları geride bırakarak ‘Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan ve Tek Devlet’ olduğumuzu ispat ettiği gecedir. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Milletimi meydanlara davet ediyorum’ çağrısıyla aziz milletimiz gözünü kırpmadan hainlerin kullandığı tanklara, uçaklara, mermilere göğsünü siper etti. Dünyada bir benzeri daha olmayan muhteşem destanım şehitlerimizin kanıyla yazıldı” ifadelerini kullandı.

15 Temmuz gecesinde şan ve şerefle dolu binlerce yıllık Türk tarihi boyunca zulme ve esarete asla boyun eğmeyen asil Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük iradesi gösterdiğine dikkati çeken Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

“Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük iradesini bir kere daha göstererek, tüm dünyanın gözlerini kamaştırdık. Cumhuriyetini ve Cumhurbaşkanını hain darbecilere karşı canı pahasına savunan bu milletin elinden bir şey gelmeyeceğini sanmışlardı. Bundan önceki darbelerde halkın elinden ne gelmişti ki? Milletin elinde ne vardı ki? Tank mı, top mu, tüfek mi, silah mı, mermi mi? Böyle düşündüler. Ve yanıldılar. Milletin elinde namuslu ellerinden, göğsünde inancından, aklında ülkesine sahip çıkmaktan, başında da kendi seçtiği bir liderden başka bir şey yoktu.”

Bakan Göktaş, Şair Tevfik Fikret’in ‘Zulmün topu var, güllesi var, kal’ası varsa, Hakk’ın da bükülmez kolu, dönmez yüzü vardır’ mısralarına dikkati çekerek, Türk bayrağının Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde yere indirilmediğini söyledi. 15 Temmuz’un diriliş ruhunun hala içlerinde olduğunu söyleyen Bakan Göktaş, 15 Temmuz’un benliklerinde yaşayacağını belirterek şöyle konuştu:

“Yüce Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de ‘Allah yolunda öldürülenlere ‘ölüler’ demeyin. Hayır, onlar diridirler. Ancak siz bunu bilemezsiniz’ buyuruyor. Bu ilahi müjdeyle tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da vatanımızı, bayrağımızı savunacağız. 15 Temmuz kahramanlarımızı rahmetle ve saygıyla yad ettiğimiz bu programda, açılışını yapacağımız bir sergi var. Bu çok özel sergide, kurumlarımızda misafir ettiğimiz gençlerimizin, kadınlarımızın, yaşlılarımızın ve bakanlık personelimizin yazmış oldukları mektuplar, şiirler, yaptıkları resimler var. O resimler, o mektuplar, o şiirler bize daima 15 Temmuz’u hatırlatacak. İhaneti ve kahramanlığı hatırlatacak.”

Program, Bakan Göktaş’ın Mektup, Resim ve Şiir Sergisi’ni gezmesiyle son buldu.