Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlığın çalışmaları çerçevesinde Giresun’a 110 milyar 174 milyon liralık yatırım yapıldığını belirtti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Giresun’da ilk olarak Valiliği ziyaret eden Bakan Göktaş, “Giresun’a toplamda 110 milyar 174 milyon liralık yatırım yapılmıştır. Bakanlık olarak gerçekleştirdiğimiz yatırım ve sosyal destekler ise toplamda 6 milyar 905 milyon liraya ulaşmaktadır” dedi.

Bakan Göktaş, Giresun’da altı sosyal hizmet merkezi aracılığıyla toplumun her kesimine hizmet sunduklarını belirterek, “2017 yılından bu yana ASDEP (Aile Sosyal Destek Personeli) personeliyle 31 bin 585 haneyi evlerinde ziyaret ettik. Eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile ailelere destek olduk. Çocukların sağlıklı ve güvenli aile ortamlarında büyümelerini sağlamak adına önemli projeler yürütüldü. Giresun’da 10 çocuk evinde ve 1 çocuk evleri sitesinde toplam 132 çocuğa aile ortamında bakım sağlanmaktadır” dedi.

Evlenecek gençlere destek müjdesi

Evlenecek gençlere yapılan yardımlarla ilgili de bilgi veren Bakan Göktaş, “13 Ocak’ta Aile Günü’nde Cumhurbaşkanımız bir müjdeyi bütün milletimizle paylaştı. Evlenecek ve yeni yuva kuracak gençlerimize yönelik bu hizmetimizi 81 ilimize yaygınlaştırıyoruz. Giresunlu gençlerimizin de yanında olmaya devam edeceğiz. Kadınlara yönelik bir şiddet önleme ve izleme merkezimiz, bir kadın konukevimiz var. Ayrıca 13 kadın kooperatifi ile kadınları güçlendirmeye yönelik çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.

"Kadın ve engelli bireyler için çalışmalar sürdürülüyor"

Kadın ve engelli bireyler için de çeşitli hizmetlerin sürdüğünü aktaran Bakan Göktaş, “Kadınlara yönelik Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi ile kadın konukevimiz, kadınların güçlendirilmesine yönelik çalışmalarımızda önemli bir rol oynamaktadır. Ayrıca engelli bireyler için iki bakım ve rehabilitasyon merkezi ve 6 özel engelli bakım merkezi hizmet vermektedir. Engelli vatandaşlara yönelik evde bakım hizmetleri öncelikli olarak sunulmaktadır. Giresun’da bu hizmetten 3 bin 750 kişi faydalanmaktadır. Türkiye genelinde ise 542 bin vatandaşa sunulan evde bakım yardımları Giresun’da 3 bin 750 kişidir. Bildiğiniz gibi ocak ayı memur maaş katsayısındaki düzenleme ile evde bakım yardım ödemelerini Şubat ayında hak sahiplerinin hesabına yatıracağız ve bu kapsamda bu artışla beraber evde bakım yardımını 10 bin 125 lira olarak yatırmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bizler büyük Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. Hizmetlerimizi büyük bir hassasiyetle yürütüyoruz. Bütün vatandaşlarımızın refahı ve huzuru için politikalarımızı hayata geçiriyoruz. Vatandaşlarımız için hizmetlerinin kapsamını ve kalitesini genişletiyoruz” şeklinde konuştu.

Partisinin Giresun İl Başkanlığını da ziyaret eden Bakan Göktaş, ardından karayolu ile Ordu’ya hareket etti.