Dijital bağımlılık riskine karşı çocuklarımızı korumak zorunda olduklarını belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, dijital bağımlılıkta 13 yaşa kadar kısıtlama, 13-16 arası ebeveyn onayı olacak şekilde kademeli bir düzenleme önereceklerini söyledi. Bakan Göktaş, çocuklara daha güvenli bir dijital dünya sunmak istediklerini kaydetti.ANKARA (İGFA) - Çocuk Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş başkanlığında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Konsey Salonu'nda toplandı.

Bakan Göktaş, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, ilgili Eylem Planı kapsamında 2024'te gerçekleştirdikleri faaliyetleri değerlendirmek üzere bir araya geldiklerini ifade etti.

Çocukların güvenliğini her şeyin üstünde tuttuklarını dile getiren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çocuklar Güvende ekipleri ile 2024 yılı sonu itibarıyla toplamda 198 bin 486 çocuğun izleme sürecini yürüttüklerini, risk altında olduğu değerlendirilençocukların okullarına 27 bin 295 ziyaret gerçekleştirdiklerini söyledi.ç

Bakan Göktaş, dördüncü stratejik amaç olan, alternatif bakım hizmetleri kapsamında 14 faaliyet gerçekleştirdiklerini belirterek, korunmaya ihtiyacı olan çocuklara yönelik bakım ve destek modelleri geliştirdiklerini vurguladı. Bu kapsamda dezavantajlı çocuklara yönelik bakım ve eğitim hizmetlerini güçlendirdiklerini belirten Bakan Göktaş, bakanlığa bağlı kreş ve gündüz bakımevleri ve çocuk kulüplerinde 92 bin 709 çocuğa hizmet verdiklerini, 2 bin 987 çocuğun ücretsiz bakımını sağladıklarını dile getirerek, eğitimlerini tamamlamış nitelikli çocuk bakıcılarının evde bakım hizmeti sunmalarını sağlamak amacıyla UNICEF işbirliğiyle Ev Temelli Nitelikli Bakım Hizmet Modelini hayata geçireceklerini söyledi.

Beşinci stratejik amaç doğrultusunda, afet, kriz ve acil durumlardan etkilenen çocuklara yönelik hizmetler kapsamında 27 faaliyet yürüttüklerini aktaran Göktaş, "Kriz anlarında çocukların ihtiyaçlarına hızlı ve etkin şekilde yanıt vermek için yürüttüğümüz çalışmalarımızı daha da güçlendirdik. 6 Şubat deprem afetinden sonra çocuklarımızın hane ziyaretleri ile düzenli takibini sağladık. Ayrıca koruma sistemini güçlendirmek için çocuklara yönelik acil hizmetler, kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddeti önleyici ve koruyucu projeleri hayata geçirdik." dedi.

Son stratejik amaç olan bilgi teknolojilerine erişim ve güvenli internet kullanımı alanında 21 faaliyet gerçekleştirdiklerini anlatan Göktaş, bu faaliyetlerle çocukların dijital dünyada güvenli şekilde yer alabilmeleri için çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

"DİJİTAL BAĞIMLILIK RİSKİNE KARŞI ÇOCUKLARIMIZI KORUMAK ZORUNDAYIZ"

Bakan Göktaş, dijital dünyanın fırsatlarından yararlanırken aynı zamanda bu dünyanın tehlikelerine de maruz kalındığına dikkati çekerek, bilinçli dijital medya kullanımı olmadığında çocukların istismar, akran zorbalığı, zararlı içerikler ve nefret söylemi gibi risklerle karşılaştığını söyledi. Bu durum dolayısıyla sosyal, duygusal ve akademik hayatları da ciddi zarar görebildiğini ifade eden Bakan Göktaş, "Artık ciddi bir soruna dönüşen dijital bağımlılık riskine karşı da çocuklarımızı korumak zorundayız. Bu amaçla oluşturduğumuz 'Sosyal Medya Çalışma Grubumuz' ile koruyucu ve önleyici çalışmalar yürütüyoruz. Bunun yanı sıra Çocuklarda Mahremiyet Bilinci eğitimlerimizle, 2024 Aralık ayı itibarıyla toplam 159 bin 584 kişiye ulaştık. DUY İhbar Platformu ile aileler, çocuklar için zararlı olduğunu düşündükleri içerikleri bizlere bildiriyorlar. Gerekli incelemeler sonrasında, sakıncalı içeriklere yönelik önlemler alıyoruz." diye konuştu.

Çocukların sosyal medya kullanımına yönelik Türkiye'ye özgü bir model geliştirmek için yoğun çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Göktaş, "Dijital bağımlılıkta 13 yaşa kadar kısıtlama, 13-16 arası ebeveyn onayı olacak şekilde kademeli bir düzenleme önereceğiz. Bunun için yasal bir düzenlemeye gidilmesi yönünde çalışmalarımızda son aşamaya geldik. Bakanlık olarak, ilgili paydaş Bakanlıklarımızla hayata geçirilecek bu yasal düzenlemeyle çocuklarımıza daha güvenli bir dijital dünya sunmak istiyoruz." dedi.