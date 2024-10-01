Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukları, her türlü yazılı, görsel ve dijital yayınların zararlarından korumak için olumsuz içeriklere yönelik etkili bir bilinçlendirme ve takip sistemi yürüttüklerini belirtti.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesinde düzenlenen "Dijital Bağımlılık ve Aile Çalıştayı"nda konuştu.

Bakan Göktaş, konuşmasında teknolojik gelişmelerin hızına ayak uydurmanın zor olduğu bir zamanın yaşandığını söyledi.

Sürekli gelişen ve değişen teknolojinin insan hayatındaki yerini giderek güçlendirdiğini belirten Bakan Göktaş, teknolojinin hayatı kolaylaştırdığı gibi birtakım zorlukları, tehditleri ve tehlikeleri de beraberinde getirdiğini ifade ederek, kişisel verilerin gizliliği, siber güvenlik riskleri, dijital zorbalık ve dijital bağımlılığın bu tehlikelerden sadece birkaçı olduğuna işaret etti.

"Bugün sosyal medya uygulamaları kullanıcılara ait verileri toplarken özel hayat mahremiyetini tehdit edebiliyor" diyen Bakan Göktaş, "Sürekli çevrimiçi olma hali stres, dikkat dağınıklığı ve üretkenlik kaybı gibi sorunlara yol açabiliyor. Yanlış bilgilerin, insanı olumsuz etkileyen kötü içeriklerin yaygınlaşmasına aracılık ederek toplumda güven bunalımına neden olabiliyor. Hatta uzaktan kontrol edilebilen teknolojik bir silaha dönüşebiliyor. Ve ne yazık ki bunun en acı örneğine Lübnan'da şahit olduk. Çağrı cihazının bir patlayıcıya dönüştürülerek insanların hayatını kaybetmelerine neden olduğunu gördük. İsrail, insani tüm değerlere meydan okuyan saldırılarıyla tüm bölge için nasıl bir tehdit olduğunu bütün dünyaya bir kere daha gösterdi. Lübnan'a yönelik saldırılarıyla teknolojinin ve dijitalleşmenin nasıl kötüye kullanılabileceğini gözler önüne serdi" diye konuştu.

MEDYA VE DİJİTAL ORTAMLARIN AİLE ÜZERİNDEKİ ETKİSİ İNCELENECEK

Bakan Göktaş, dijitalleşmenin aile yapısını, sosyal ilişkileri ve iletişim biçimlerini dönüştürdüğünü söyledi.

Özellikle çocukların maruz kaldığı dijital içeriklerin onların zihin dünyalarını ve geleceğini doğrudan etkilediğine dikkati çeken Göktaş, "Bugün sosyal medyanın etkileri ve dijital riskler, aileler için büyük bir endişe kaynağı haline geldi. Bu sorunları aşmanın yolu ise ancak ve ancak bilinçli kullanım ve dijital farkındalıkla mümkündür. Bu kapsamda, Bakanlık olarak, toplumu, aileleri, özellikle çocuklarımızı dijital dünyanın tehlikelerinden korumak için yoğun bir mesai harcıyoruz." dedi.

Aile Eğitim Programı ile dijital okuryazarlığı ve bilinçli medya kullanımını yaygınlaştırmak üzere özel çalışmalar yürüttüklerini aktaran Göktaş, Göktaş, Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Eylem Planı'nda dijital bağımlılıkla mücadele başlığı altında önemli adımlar attıklarına işaret ederek, "Ayrıca bu yıl, Türkiye'de Medya ve Dijital Ortamların Aile Üzerindeki Etkisini incelemeye yönelik bir araştırma başlattık. Bu araştırmayla, ailelerin dijital ortamlardan nasıl etkilendiği, toplumun algısı, beklentileri ve kullanım eğilimlerini belirleyeceğiz." bilgisini verdi.

Bakan Göktaş, bağımlılık hususunun üzerinde büyük titizlikle durduklarını belirterek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında bağımlılıkla mücadelede yeni bir dönem başlattıklarını, ayrıca Yeşilay ile madde, alkol, tütün, kumar bağımlılığının yanı sıra dijital bağımlılıkla mücadele çalışmaları yürüttüklerini söyledi. Göktaş ayrıca dijital oyunların özellikle belli kesimlerce ergenlerin radikalleşmesinde araç olarak kullanıldığını dile getirerek, "2022 yılında dijital bağımlıkla mücadeleye yönelik başlattığımız çalışmalar kapsamında 136 binden fazla vatandaşımıza ulaştık. Verdiğimiz eğitimlerle mobil cihaz, sosyal medya, oyun bağımlılığı ve güvenli internet kullanımı konularında farkındalık kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı, her türlü yazılı, görsel ve dijital yayınların zararlarından korumak için olumsuz içeriklere yönelik etkili bir bilinçlendirme ve takip sistemi yürütüyoruz. Sosyal Medya Çalışma Grubu'muz ile çocukların olumsuz etkilenebilecekler içerikleri tespit ediyor ve bunlara yönelik koruyucu, önleyici faaliyetler yürütüyoruz." diye konuştu.