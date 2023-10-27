Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Asırlardır bu toprağa ektiğimiz en kıymetli tohum olan aileyi özenle korumaya devam edeceğiz” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde "Türkiye Yüzyılı’nda Ailemiz, İstikbalimiz" temasıyla düzenlenen 8’inci Aile Şurası kapanış programına katıldı. Bakan Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 4 yıl boyunca düzenlenecek politikaların şurada yapılan çalıştaylardan çıkan sonuçlar üzerinden inşa edileceğini açıkladı. Programda konuşan Göktaş, 8. Aile Şurası’nı tamamladıklarını belirterek, yapılan istişare toplantıları boyunca hizmet modellerini güncelleyecekleri yeni bir vizyon oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti. Aileye ilişkin meselelerin çözümüne ilişkin kurulan komisyonları Nüfus ve Demografi, Çevre ve İklim, Yaşam Döngüsü ve Aile Dayanıklılığı, Hukuk, Dijitalleşme ve Sosyal Kalkınma olmak üzere 6 ana başlıkta gerçekleştirdiklerini sözlerine ekleyen Göktaş, şunları söyledi:

“Nüfus ve Demografi Komisyonunda ailenin nüfus yapısını etkileyen yönüne dikkat çekiyoruz. Dinamik nüfus yapısının toplumsal hedeflerimize ulaşmamızdaki önemini vurguluyoruz. Çevre ve İklim Komisyonunda aile dostu kentler ve kamusal alanları yaygınlaştırma yollarını araştırıyoruz. İklim değişikliğinin aileyi tehdit eden etkilerini ve alınabilecek tedbirleri belirlemeye çalışıyoruz. Ailenin işlevselliğini ve aile içi değer aktarımını desteklemeye yönelik önerileri Yaşam Döngüsü ve Aile Dayanıklılığı Komisyonuyla değerlendiriyoruz. Aile ve Hukuk Komisyonunda ailenin hukuki zeminine işaret ederek, aile birliği ve aile üyeleri için kapsamlı bir yasal güvence sağlanması adına fikir alışverişlerinde bulunuyoruz. Birçok fırsat ve risk barındıran dijitalleşme sürecinin aile üzerindeki etkileri, aile mahremiyetinin korunması adına içeriklerin denetimi gibi konuları Dijitalleşme Sürecinde Aile Komisyonunda tartışmaya açıyoruz.”

“Bu toprağa ektiğimiz en kıymetli tohum olan aileyi korumaya devam edeceğiz”

Bakan Göktaş, aile yapısının önemine vurgu yaparak, “Asırlardır bu toprağa ektiğimiz en kıymetli tohum olan aileyi özenle korumaya devam edeceğiz. Bakanlık olarak bu tohumun yeşerip filizlenmesi, büyüyüp güçlenmesi için tüm imkânlarımızla seferber olmaya devam edeceğiz. Çalışmalarımızın ilk meyvesini 2024 yılında ilan edeceğimiz ‘Ailenin Güçlenmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı’ ile almaya başlayacağız. Bu anlamda şura sonunda oluşan tüm kanaatlerin sosyal politikalarımızın şekillenmesinde önemli roller üstleneceğine inanıyorum. Politika belirlemede siz değerli hocalarımızın, alanında uzman katılımcılarımızın görüşleri bize her zaman yol gösterdi ve göstermeye devam edecek” ifadelerini kullandı.