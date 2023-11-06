Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile bir araya geldi.

Bir dizi program ve açılış törenine katılmak için Gaziantep’te bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kentteki temasları çerçevesinde Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile bir araya geldi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinde çocuklar tarafından çiçeklerle karşılanan Bakan Göktaş, şeref defterini imzaladıktan sonra Şahin ile basına kapalı toplantı yaptı. Gerçekleştirilen toplantıya Bakan Mahinur Özdemir Göktaş ve Başkan Şahin’in yanı sıra Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve protokol üyeleri de katıldı.