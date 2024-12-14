Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Afyonkarahisar’a son 23 yılda yaklaşık 139 milyar liralık yatırım gerçekleştirildiğini, bu yatırımların 6,71 milyar liranın ise aile ve sosyal hizmetler alanında yapılan yatırım ve desteklerden oluştuğunu ifade etti.

Bakan Göktaş, partisinin Afyonkarahisar İl Kongresine katıldı. Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonunda gerçekleştirilen kongreye katılım yoğun olurken, kongreye aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’da telekonferans sistemi üzerinden bağlanıp partililere seslendi.

Kongrede konuşan Bakan Göktaş, milletin içinden çıkan AK Parti’nin, milletin iradesiyle büyüyen bir hareket olduğunu vurgulayarak, “AK Parti’miz, 23 yıl önce, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde “Her şey Türkiye için” diyerek kutlu bir yolculuğa çıktı. Sosyal adaleti sağlamak, demokrasiyi güçlendirmek, ekonomiyi büyütmek, Türkiye’yi yükseltmek hedefleriyle kutlu bir vazifeyi üstlendi. Bu hedeflere gönül veren dava arkadaşlarımızla, AK Parti teşkilatlarımızla geleceğin güçlü Türkiye’sini hep birlikte inşa etmek için yola revan olduk Bu kutlu dava sizlerin çalışkanlığı, azim ve kararlılığıyla geleceğin Türkiye’sini inşa ediyoruz. Birliğimizi kuvvetlendirmek için yürüyoruz. Dirliğimizi perçinlemek için çalışıyoruz” dedi.

“Birlikte daha güzel yarınlara ulaşmak için omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz”

Konuşmasında daha sonra AK Parti iktidarları döneminde kente gerçekleştirilen yatırımlardan bahseden Bakan Göktaş şunları söyledi:

“Bu süre zarfında pek çoğu Bakanımız Veysel Eroğlu zamanında yapılan ve şehrimize yaklaşık 139 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. Bu yatırımların 6,71 milyar lirası ise aile ve sosyal hizmetler alanında yapılan yatırım ve desteklerden oluşuyor. Afyonkarahisar’da aile, kadın, çocuk, engelli ve yaşlı hizmetlerimizle toplumsal dayanışmayı artırmayı, sosyal adaleti güçlendirmeyi hedefliyoruz.

Bugün burada bir kez daha vurguluyoruz ki, birlikte daha güzel yarınlara ulaşmak için omuz omuza, yürek yüreğe çalışmaya devam edeceğiz. Ancak biliyorsunuz ki, yapacak daha çok işimiz, yürüyecek daha uzun bir yolumuz var. İlk gün ki heyecanla, özveriyle çalışmaya, milletimizin gönlünü kazanmaya devam edeceğiz. Biz biliyoruz ki; bu şanlı milleti huzur ve refah içinde yarınlara taşıyacak AK Parti Teşkilatlarımızdır. Bu aziz milletin esenliğini sürdürecek AK Parti kadrolarıdır.”

Konuşmaların ardından mevcut İl Başkanı Av. Turgay Şahin başkanlığında tek liste halinde yapılan kongreye geçildi.