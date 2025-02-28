Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 28 Şubat dolayısıyla video mesaj yayımladı.ANKARA (İGFA) - Demokrasi tarihinin karanlık sayfasının, 28 Şubat darbesinin yıl dönümü dolayısıyla videolu mesaj yayımlayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 28 Şubat'ın milletimizin inancına, değerlerine ve iradesine vurulmak istenen bir pranga olduğunun altını çizerek , "Başta kadınlar olmak üzere toplumun büyük bir kesimi inançları ve yaşam biçimleri nedeniyle ayrımcılığa uğradı. Genç kızlar, başörtüleri nedeniyle en temel hak olan eğitim haklarından mahrum bırakıldı. Pek çok kadın istihdam ve temsiliyet imkanlarından uzaklaştırıldı. Bugün, kadınların sesinin daha gür çıktığı, haklarının güvence altına alındığı bir Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesi ile gerçeğe dönüştü" dedi.

#28Şubat, milletimizin inancına, değerlerine ve iradesine vurulmak istenen bir prangaydı. Başta kadınlar olmak üzere toplumun büyük bir kesimi inançları ve yaşam biçimleri nedeniyle ayrımcılığa uğradı. Genç kızlar, başörtüleri nedeniyle en temel hak olan eğitim haklarından mahrum… pic.twitter.com/E91CMh881N— Mahinur Özdemir Göktaş (@MahinurOzdemir) February 28, 2025

Bakan Göktaş, 28 Şubat'tan 28 yıl sonra bugün, tüm kadınlar için çok daha eşit, çok daha özgür bir Türkiye olduğunu belirterek, "Ülkemizin bir daha böylesi karanlık günleri yaşamaması için, kadınların kazanılmış tüm haklarını korumak için, gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.