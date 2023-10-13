Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadın istihdamını artırmaya yönelik yapılan çalışmalar neticesinde çok önemli sonuçlar aldıklarını söyleyerek, "2002 yılında Türkiye’de çalışan kadın sayısı 6 milyondu. 2023 Temmuz ayı itibariyle bu rakam 10 milyonun üzerinde. Bu süreçte istihdam artışında yüzde 70’lik bir artış olduğunu gözlemliyoruz. Kadınların işgücüne katılım oranı ise yüzde 27’den yüzde 36’ya yükseldi. Elbette bu yeterli değil. Biz bu hedefi daha yükseğe çıkarmak için çalışıyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Afrika İş ve Ekonomi Forumu kapsamında düzenlenen "Türkiye - Afrika Kadın Liderlik Diyaloğu" başlıklı panele katıldı. Panelde konuşan Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki Afrika vizyonu doğrultusunda Afrika ile birlikte kalkınmayı, büyümeyi, yürümeyi, kazanmayı hedeflediklerini söylerken, ilişkilerinin tamamen kazan-kazan perspektifiyle ilerlediğini vurguladı.

Yüksek potansiyele sahip büyük Afrika kıtasının gelecekte uluslararası siyasi alanda daha fazla söz hakkına sahip olacağına inandığını aktaran Bakan Göktaş, "Son yıllarda Afrika Birliği, bu büyük kıtanın muazzam potansiyelini gerçekleştirmeye yardımcı olmak için cesaret verici adımlar atmıştır. Afrika Birliği’nin stratejik ortağı olarak ülkemiz, Afrika’nın uluslararası platformlarda temsilinin geliştirilmesi, sesinin duyulması ve uluslararası sistemde hak ettiği konuma gelmesi için elinden gelen çabayı gösteriyor" ifadelerini kullandı.

"Kadınların güçlenmesini, güçlü bir toplum ve güçlü bir ülke olmanın önemli bir unsuru olarak değerlendiriyoruz"

Bakan Göktaş, "Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yürüttüğümüz Afrika Açılımımız ve müteakiben Afrika Ortaklık Politikamız, kıta ülkeleriyle ilişkilerimizin ve iş birliğimizin geliştirilmesi bakımından başarılı sonuçlar vermiştir. Türk iş dünyasını Afrika’daki iş olanakları ile buluşturmak, aynı şekilde kıta ülkeleri ile Türkiye arasında ticaret ve yatırımı artırmak için çaba sarf ediyor. Bu iş birliği ve diyalog zemininde kadın girişimcilerin ve kadın liderliğinin rolünü özellikle önemsiyoruz. Türkiye olarak, kadınların güçlenmesini, güçlü bir toplum ve güçlü bir ülke olmanın önemli bir unsuru olarak değerlendiriyoruz" diye konuştu.

Kadınların eşit fırsatlardan yararlanmalarını sağlamak amacıyla politikalar geliştirdiklerinin altını çizen Bakan Göktaş, "Bu politikalarımız doğrultusunda geniş kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz. Kadınların karar alma mekanizmalarında, işgücü piyasasında, ekonomide ve ticarette daha etkin olmaları ülkelerin geleceği açısından oldukça kritik. Türkiye’de karar alma mekanizmalarımızda kadınların varlığı oldukça yüksek. Kamuda görev yapan personelin yüzde 42’sini, üniversitelerimizdeki öğretim görevlilerinin yüzde 51’ini, öğretmenlerimizin yüzde 60’ını, hâkimlerin yüzde 46’sını kadınlar oluşturuyor. Benzer şekilde TBMM’de kadın milletvekili oranı git gide artıyor. 2002 yılında yüzde 4 olan kadın milletvekili oranımız bugün yüzde 19’a yükseldi" açıklamalarında bulundu.

"2023 Temmuz ayı itibariyle Türkiye’deki kadın çalışan sayısı 10 milyonu aştı"

Kadın istihdamını artırmaya yönelik çalışmalarımız neticesinde çok önemli sonuçlar aldıklarını dile getiren Bakan Göktaş, "2002 yılında Türkiye’de çalışan kadın sayısı 6 milyondu. 2023 Temmuz ayı itibariyle bu rakam 10 milyonun üzerinde. Bu süreçte istihdam artışında yüzde 70’lik bir artış olduğunu gözlemliyoruz. Kadınların işgücüne katılım oranı ise yüzde 27’den yüzde 36’ya yükseldi. Elbette bu yeterli değil. Biz bu hedefi daha yükseğe çıkarmak için çalışıyoruz" dedi.

"Afrika’da ekonomik faaliyetlerin büyük bir kısmı kadınlar tarafından gerçekleştiriliyor"

Afrika kıtasında arzulanan kapsayıcı ekonomik ve toplumsal gelişimin sürdürülebilir olması için kadınların bu süreçte aktif rol almaları gerektiğini belirten Bakan Göktaş, "Bu durum sadece bugünün değil, aynı zamanda yarının Afrika’sı için de hayati bir öneme sahip. Zira 4 milyardan fazla olan Afrika nüfusunun yaklaşık yüzde 51’ini kadınlar oluşturuyor. Nüfustaki bu büyük oran kadınların iş gücüne katılımı konusunda desteklerimizi artırmamız gerektiğini gösteriyor. Afrika’da ekonomik faaliyetlerin büyük bir kısmı kadınlar tarafından gerçekleştiriliyor. Bu kadınların çoğu kendi işinin sahibi girişimci kadınlar. Özellikle Afrika’daki kadınların gücünün ve dirayetinin; sorunlarla baş etme kapasitesinin ve çözüm üretmeleri noktasında tüm dünyaya örnek olması gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Bakan Göktaş, "Emine Erdoğan hanımefendinin başlattığı “Sıfır Atık Projesi” tüm dünyaya yayıldı. 2017 yılında duyurulan "Sıfır Atık" projesi artık küresel olarak benimsenmiş bir yaşam felsefesine dönüştü. BM Genel Kurulu, aldığı kararla 30 Mart’ı "Uluslararası Sıfır Atık Günü" ilan etti. Proje birçok uluslararası ödül aldı. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen BM 78. Genel Kurulu esnasında, New York’taki Türkevi’mizde “Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı” imzalandı. İlk imzacısı da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan oldu. Kadın liderliği ile başlayan bir projenin çok büyük başarılara ulaştığına hep birlikte şahit olduk. Öte yandan, Emine Erdoğan hanımefendi Afrika Kültür Evi sosyal sorumluluk projesini başlattı. Bu proje oldukça kıymetli. Afrika Evi, Afrika kültürünü tanıtmayı ve halklar arasında köprü kurmayı amaçlıyor. Afrika Kültür Evi, 34 Afrika ülkesindeki kadınların üretimine destek amacıyla ürün alıyor. Bu ülkelerden alınan ürünler Türkiye’de satılıyor ve elde edilen gelirle Afrika’daki kadınların üretimine katkı sağlanıyor" diyerek sözlerini tamamladı.