Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye ve Yunanistan’ın Ege görüş ayrılıkları bulunduğunu ifade ederek, “Türkiye olarak Doğu Akdeniz’de hakça paylaşım ilkesini savunmaya devam ediyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Fidan ve Gerapetritis görüşmelerin ortak basın toplantısı düzenledi. Misafirperverliği için Yunan mevkidaşına teşekkür eden Bakan Fidan, Atina’da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin olumlu yönde ilerlediğini kaydeden Fidan, "Çok boyutlu iş birliğimiz giderek güçleniyor. Ticaret, ekonomi, ulaştırma turizm ve kültür gibi alanlarda hep beraber önemli adımlar atıyoruz. Yeni iş birliği alanları neler yapabiliriz diye bunları geliştirmeye yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Birbirimizi kritik konularda daha iyi anlamak için çaba gösteriyoruz. İçinde bulunduğumuz bölge çok sayıda sorun barındırmakta. Bu zor coğrafyada Türkiye ve Yunanistan’ın karşılıklı güven içerisinde hareket edebilmesi gerekiyor. Kazan-kazan yaklaşımıyla halklarımızın refahına ve huzuruna katkı sağlayabiliriz” şeklinde konuştu.

“Ebedi komşuluğumuzu ebedi dostluğa dönüştürmeliyiz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in bu yönde siyasi irade ortaya koyduğunu vurgulayan Bakan Fidan, "Önümüzdeki tarihi fırsatı değerlendirmeli ve ülkelerimiz arasındaki olumlu iklimi kalıcı hale getirmeliyiz. Ebedi komşuluğumuzu ebedi dostluğa dönüştürmeliyiz. Bu hedefe samimi ve yapıcı bir anlayışla ulaşabileceğimizden hiç kuşkum yok" diye konuştu. Bugünkü görüşmelerde ikili ilişkilerin kapsamlı şekilde değerlendirildiğini belirten Fidan, "Önümüzdeki aylara ilişkin yol haritamızı arkadaşlarımızla beraber gözden geçirdik” dedi. Bakan Fidan, 2025 yılının ilk aylarında Ankara’da liderlerin katılımıyla 6. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı’nın hazırlıklarının ele alındığını ve imzalanabilecek anlaşmalar üzerinde çalışma yürütüldüğünü belirtti.

Bakanlıklar arasındaki temasların devam ettiğine dikkat çeken Fidan, "Ulaştırma iş birliği kapsamında İpsala-Kipi sınır kapısında ikinci köprünün yapılmasına yönelik hazırlık çalışmalarımız devam ediyor. Köprünün inşaatına önümüzdeki dönemde başlanmasını planlıyoruz" şeklinde konuştu.

Liderlerin ortaya koyduğu 10 milyar dolar ticaret hacmine ulaşmak için ortak çabaların sürdüğünü aktaran Fidan, "2023 yılında 5,8 milyar dolar olarak gerçekleşen ticaret hacmimizin bu yıl sonunda 6 milyar doları geçmesini öngörmekteyiz. Geçtiğimiz aylarda tesis ettiğimiz ortak iş konseyinin ticari ve ekonomik ilişkilerimiz açısından önemli olduğunu düşünüyoruz” dedi.

"Ege’de görüş ayrılıklarımız olduğu bir gerçek"

Ege ve Doğu Akdeniz bağlamındaki hususları da uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilkeleri temelinde kapsamlı şekilde ele aldıklarını kaydeden Fidan, "Ege’de görüş ayrılıklarımız olduğu bir gerçek. Bunları geçmişte istişari görüşmelerde de ele alıyorduk. Gerçekçi davranmamız ve sorunlarımıza doğru teşhisler koymamız gerekiyor. Üzerinde çalışmamız ve çözüm aramamız gereken Ege’de birbiriyle bağlantılı pek çok sorun var. Bunları sadece kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge meselesine indirgeyemeyiz. Gerginlik ve kriz oluşturma potansiyeli olan tüm sorunları karşılıklı saygı ve iş birliği temelinde ele almalıyız. Bu çerçevede yeniden başlattığımız güven arttırıcı önlemler toplantılarının son turunun 6 Kasım’da İstanbul’da düzenlemiş olmasından memnuniyet duyuyoruz. Türkiye olarak Doğu Akdeniz’de hakça paylaşım ilkesini savunmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Kıbrıs konusunda tutumumuz belli”

Kıbrıs konusunda ise Türkiye’nin tutumunun belli olduğunu aktaran Fidan, "Kıbrıs meselesini adadaki gerçekler temelinde ele almaya devam edeceğiz. Federasyon modelinin adada artık geçerli olmadığı zaman içerisinde ispatlanmıştır. Adada hem Türklerin hem de Rumların güvenliğini, özgürlüğünü ve refahını mümkün kılacak yeni bir ruha ihtiyaç vardır" ifadelerini kullandı. Görüşmelerde Yunanistan’da yaşayan azınlıkların ve soydaşların sorunlarını, beklentilerini de gündeme getirdiklerini belirten Bakan Fidan, “Onların hak ve özgürlüklerini huzur içinde kullanabilmelerine büyük önem veriyoruz” diye konuştu.

“Türkiye olarak bölgemizde savaş, göz yaşı ve dram istemiyoruz”

Yüzyıllara yayılan ortak geçmişin kültürel zenginlikleri birlikte yaşama fırsatı sunduğuna dikkat çeken Fidan, “Bu değerleri hep beraber geleceğe aktarabiliriz. Yunanistan’daki kültürel mirasımızın korunmasını da önemsiyoruz. Osmanlı eserlerinin restorasyonunda her türlü desteğe hazır olduğumuzu iletmiştik. Bu konuda karşılıklı iş birliği yapabileceğimizi düşünüyorum” şeklinde konuştu. Görüşmelerde aynı zamanda FETÖ ve PKK başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadelede daha etkin iş birliği görmeyi beklediklerini dile getirdiğini söyleyen Fidan, "Her alanda olduğu gibi düzensiz göçle mücadelede de iş birliğimizi ilerletmeyi arzu ediyoruz. Mevkidaşımla aynı zamanda bölgesel ve küresel gelişmeleri de tartışma imkanımız oldu. Orta Doğu, Ukrayna ve Balkanlar başta olmak üzere özellikle yakın coğrafyadaki gelişmeleri karşılıklı değerlendirdik. Biz Türkiye olarak bölgemizde savaş, göz yaşı ve dram görmek istemiyoruz. Filistin meselesinde iki devletli çözüm vizyonu doğrultusunda Orta Doğu’da sükûnetin bir an evvel sağlanmasını istiyoruz. Uluslararası toplumun İsrail’e yönelik sahici ve ciddi bir baskıyı artırarak devam ettirmesi gerekiyor. Aksi takdirde Netanyahu fanatizmi bölgeyi kana bulamaya devam edecek" dedi.

“Yeni nesillere sükûnet ortamı bırakmak bizlerin görevi”

Ukrayna konusuna da değinen Bakan Fidan, “Ülkenin toprak bütünlüğü çerçevesinde adil bir çözüm bulunması gerektiğini savunuyoruz. Balkanlar’da barış ve istikrarın bölge için son derece kıymetli olduğu hususunda Yunanistan’la hem fikiriz” şeklinde konuştu. Komşu ve müttefik Yunanistan ile diyalogun güçlendirilmesini umduğunu kaydeden Fidan, “Görüş ayrılıklarımızı karşılıklı hak ve çıkarlara saygı ile uluslararası hukuk temelinde çözebileceğimize yürekten inanıyorum. Yeni nesillere kalıcı bir iş birliği ve sükûnet ortamı bırakmak bizlerin görevi. Bunun iki tarafın da ortak hedefi olduğuna inanıyorum” diye konuştu.