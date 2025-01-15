Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye’de kapsayıcı bir siyasi sürecin tesis edilmesinin önemine dikkati çekerek, "Suriye’deki tüm dini, etnik, mezhepsel grupların artık kucaklaşma zamanı gelmiştir. Yeni yönetimin kapsayıcı bir anlayışla hareket etmesi memnuniyet vericidir" dedi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye’deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında önce 3+3 formatında gerçekleşen Bakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Suriye’deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suriye’deki yeni yönetimin Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ve Suriye’deki yeni yönetimin İstihbarat Başkanı Enes Hattab’la görüşmede Suriye’deki güvenlik durumunu, Suriye’de istikrarın tam olarak tesisi için atılması gereken adımlar üzerinde durduklarını kaydetti.

Suriyelilerin öncülüğünde ve sahipliğinde kapsayıcı bir siyasi sürecin tesis edilmesinin büyük önem taşıdığını dile getiren Bakan Fidan, "Suriye’deki tüm dini, etnik ve mezhepsel grupların artık kucaklaşma zamanı gelmiştir. Yeni yönetimin kapsayıcı bir anlayışla hareket etmesi memnuniyet vericidir. Türkiye olarak, Ulusal Diyalog Konferansı’nın, Suriye’deki tüm bileşenlerinin iradesini yansıtmasına yönelik çabalarını destekliyoruz" diye konuştu.

“Yaptırımların kalkması halinde ülkenin normalleşme süreci hızlanacaktır”

Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılması için yoğun bir diplomatik çabanın devam ettiğini vurgulayan Fidan, “Amerika’nın yaptırımlara kısmi muafiyet getirmesi mümkün oldu. Avrupa Birliği’nin de yaptırımlara muafiyet sağlama konusunda bir çalışma yürüttüğünü anlıyoruz. Temel kamu ve altyapı hizmetlerinin verilebilmesi için yaptırımların kaldırılması gerekilmekte. Yaptırımların kalkması halinde ülkenin normalleşme süreci hızlanacaktır. Milyonlarca Suriyelinin ülkelerine geri dönmesini mümkün kılacak şartlar oluşturulacaktır. Suriye’nin DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadele kapasitesi artacaktır. Uluslararası toplum devlet kurumlarının yeniden yapılandırılması ve kapasite inşası alanında da Suriye’ye destek olabilir. Türkiye olarak bu konulardaki tecrübelerimizi aktarmaya hazırız. Bu doğrultuda Sayın Cumhurbaşkanımızın tüm devlet kurumlarına, gereken talimatları verdiği malumlarınızda” diye konuştu.

Esad rejiminin yıkılmasının ardından Şam Büyükelçiliği’nin faaliyete geçtiğini aktaran Fidan, "Halep Başkonsolosluğumuz da 20 Ocak günü faaliyete geçecek. İnşallah, Türk Hava Yolları uçuşlarına da yakından başlanacağını göreceğiz” dedi.

Esad rejiminin Suriye’de senelerce terör örgütlerine ev sahipliği yaptığına dikkati çeken Bakan Fidan, “Yeni Suriye’de PKK, YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerine yer yok. Yeni üretim terör ile mücadele konusunda azminden memnuniyet duyuyoruz. Şimdi, bunun uygulamaya geçilmesi gerekiyor. Terör örgütleriyle mücadele alanında üçüncü ülkeler ile işbirliği konusunda önemli bir tecrübemiz var. Yeni Suriye yönetimiyle de benzer bir işbirliği tesis etmek istiyoruz. Kabiliyet geliştirmeye, bu alandaki imkanlarımızı kullanmaya hazırız. Aynı şekilde DEAŞ’la mücadele konusunda da operasyonel destek sağlamaya hazır olduğumuzu kendilerine ve komşu ülkelere ifade ettik. Nitekim bu konuda geçtiğimiz günlerde bazı adımlarımız da oldu. Her zaman söylediğimiz gibi DEAŞ kamplarının ve cezaevlerinin yönetimi konusunda yeni yönetime gereken yardımı yapmaya da hazırız” ifadelerini kullandı.

"Toprak birliğimiz çok çok önemli"

Türkiye’ye Suriye’deki devrimden bu yana birlikte oldukları için teşekkürlerini sunan Şeybani, Suriye ve Türkiye’nin yeni bir tarih yazdığını söyledi. Yeni yönetimin Suriye halkının yaralarını sarmak istediğini vurgulayan Şeybani, "Toprak birliğimiz çok çok önemli. Merkezi hükümete bağlı, bütün topraklarımızın aynı çatı altında olmasını istiyoruz" ifadesine yer verdi.

Türkiye ile Suriye ilişkilerinin yakın gelecekte çeşitli alanlarda ivme kazanacağını kaydeden Şeybani, "Yeni yönetim, Suriye topraklarının Türkiye ve Türk halkına karşı tehdit olmaktan çıkarılması gerektiğine inanmaktadır" dedi.