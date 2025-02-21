Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G-20 Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde Japonya Dışişleri Bakanı Takeshi Iwaya ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde düzenlenen G-20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında ikili görüşmelerine devam ediyor. Fidan, Japonya Dışişleri Bakanı Takeshi Iwaya ile bir araya geldi.

İkili siyasi ve ekonomik ilişkiler ile Gazze’deki durumun ele alındığı görüşmede, savunma sanayii ve ileri teknoloji gibi alanlarda iş birliği imkanları değerlendirildi. Bakan Fidan, Gazze’de ateşkesin kalıcı olması için uluslararası toplumun ortak bir çaba göstermesi gerektiğini, İsrail-Filistin sorununun ancak iki devletli çözümle sona erebileceğini belirtti.

Görüşmede, Asya-Pasifik bölgesindeki güvenlik durumu da ele alındı.