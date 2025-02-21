Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Afrika Cumhuriyeti Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Ronald Lamola ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, temasları kapsamında Güney Afrika Cumhuriyeti Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Ronald Lamola ile görüştü. Görüşmede, ikili ticari ilişkiler, karşılıklı yatırım konuları ve savunma sanayii alanındaki iş birliği imkanları, Uluslararası Adalet Divanı’nda İsrail’e karşı açılan soykırım davasındaki son durum ele alındı. Ayrıca, Sahra Altı Afrika’daki gelişmeler değerlendirildi.