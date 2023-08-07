Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Erzurum’a gelecek. Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yerel Seçim Startını vermesiyle birlikte görevlendirdiği bazı bakanların kentleri ziyaret edecekleri ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın da önümüzdeki haftalarda Erzurum’a geleceği öğrenildi. AK Parti Erzurum İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, “Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan, önümüzdeki haftalarda şehir buluşmaları kapsamında Erzurum’a gelecek. Milli İstihbarat Teşkilatı’nda önemli görevlerde bulunan ve genel seçimlerin ardından yeni kabinede Dışişleri Bakanı olarak ülkemize hizmet eden kıymetli Bakanımızı kadim kentte ağırlayacağız. Sayın Bakanımız, ilimizde önemli temaslarda da bulunacak. Dadaşlar diyarında Sayın Bakanımızı ağırlayacak olmanın şimdiden heyecanını yaşıyoruz” dedi.