Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar temasları çerçevesinde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar’da temaslarını sürdürüyor. Fidan, 22. Doha Forumu’na katılmak üzere geldiği başkent Doha’da Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile görüştü.

Fidan bugün erken saatlerde İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Mali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Abdoulaye Diop ile bir araya gelmişti. Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İranlı mevkidaşı Arakçi ile birlikte "Astana" formatında düzenlenen Suriye konulu toplantıya katılmıştı.