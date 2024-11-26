Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Portekiz’in Cascais kentinde Touhid Hossain ile bir araya geldi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, en geniş tabana sahip meslek kuruluşlarının çatı örgütleri, sendikalar ve STK’larla bir araya gelecek
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı’nın 10. Küresel Forumu kapsamında bulunduğu Portekiz’in Cascais kentinde ikili temaslarda bulunuyor. Bakan Fidan, Bangladeş Geçici Hükümeti Dışişleri Bakanı Touhid Hossain ile görüşme gerçekleştirdi.
Kaynak: iha