Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha’da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile birlikte "Astana" formatında düzenlenen Suriye konulu toplantıya katıldı.

Bakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile görüştü Bakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 22. Doha Forumu’na katılmak üzere geldiği Katar’da temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin katılımıyla Astana Formatında Dışişleri Bakanları Toplantısı gerçekleştirdi. Fidan, Lavrov ve Arakçi, görüşmedeki Suriye’deki durumu ele aldı.

Kaynak: iha