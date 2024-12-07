Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha’da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile birlikte "Astana" formatında düzenlenen Suriye konulu toplantıya katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 22. Doha Forumu’na katılmak üzere geldiği Katar’da temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin katılımıyla Astana Formatında Dışişleri Bakanları Toplantısı gerçekleştirdi. Fidan, Lavrov ve Arakçi, görüşmedeki Suriye’deki durumu ele aldı.