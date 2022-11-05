Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Teşkilat Akademisi Eğitim Programı “Türkiye Yüzyılı” konseptiyle düzenlenen toplantıya katılmak üzere Kars’ta geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Teşkilat Akademisi Eğitim Programı “Türkiye Yüzyılı” konseptiyle düzenlenen toplantıya katılmak üzere Kars’ta geldi.

Bakan Fatih Dönmez, ilk olarak Kars Valiliği’ni ziyaret etti. Dönmez’i Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, karşıladı. Bakan Fatih Dönmez daha sonra Valilik Makamı’nda Şeref Defteri’ni imzaladı. Dönmez, basına kapalı olarak bir süre Vali/Belediye Başkanı Türker Öksüz’den birifing aldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti İl Başkanlığı’nca DSİ Konferans Salonu’da düzenlenen Teşkilat Akademisi Eğitim Programı “Türkiye Yüzyılı” programına katıldı.

Bakan Fatih Dönmez, Teşkilat Akademisi Eğitim Programı “Türkiye Yüzyılı” programı basın mensuplarının fotoğraf almasından sonra program basına kapalı olarak yapıldı.